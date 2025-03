Samsung acaba de presentar un videojuego basado en IA para la detección temprana del deterioro cognitivo llamado «The Mind Guardian». Realizado en colaboración con la Universidad de Vigo, el juego consta de tres pruebas centradas en la memoria episódica, procedimental y semántica. Estas pruebas, aunque inspiradas en tests tradicionales de memoria, son presentadas en forma de actividades interactivas que estimulan las habilidades cognitivas mientras se evalúan. Los algoritmos de IA integrados en el videojuego permiten analizar los resultados y detectar posibles signos de deterioro cognitivo con una precisión del 97,1%, según estudios clínicos realizados con cientos de usuarios.

El juego podría tener un alto impacto en los diagnósticos tempranos de demencia y Alzheimer. Cada año, se diagnostican 40.000 nuevos casos de esta enfermedad.

Un derroche de agua capaz de abastecer a Málaga un año

Too Good To Go, compañía que trabaja con el excedente de comida de miles de establecimientos, alerta de que el desperdicio de arroz en España supone un derroche de agua que podría abastecer a Málaga durante un año. En 2023, los hogares españoles desperdiciaron más de 11,81 millones de kilos de arroz, según datos del MAPA, lo que equivale a 29,55 mil millones de litros de agua desperdiciados.

Oleofat, sancionada por olores y picores en Tudela

El departamento de Medio Ambiente de Navarra cuenta con un informe de un laboratorio de Barcelona en el que se confirma que los malos olores y picores que ha sufrido la población de Tudela en los últimos meses proceden de la empresa Oleofat Trader. Según informa Noticias de Navarra la empresa, que valoriza residuos de aceites, ya ha sido sancionada con 110.000 euros por vertidos y traslados de residuos tóxicos.

El puerto de Barcelona con la regeneración marina

El Puerto de Barcelona inicia una nueva fase de su programa piloto de renaturalización Regenports, puesto en marcha en 2023. Se ha abierto la convocatoria para que las empresas puedan participar en la regeneración de la biodiversidad marina en los espacios no productivos del Port de Barcelona, mediante la instalación de Life Boosting Units (LBU), estructuras que replican a los arrecifes naturales.

Libros

Portada "Los Lugares Invisibles" LR

«Lugares invisibles. Cuando la arquitectura cuenta la historia» • Lidia San José y Leonor Martín Talbo • Lunwerg Editores •21,90 euros

Un fascinante recorrido a través del tiempo y el espacio, que explora cómo los entornos que habitamos reflejan quiénes somos y las sociedades que hemos construido. Desde las cuevas que fueron nuestro primer refugio hasta los modernos espacios de vivienda compartida, cada lugar cuenta una historia, no solo de diseño y función, sino de cultura, evolución y humanidad.

De la mano de Leonor Martín Taibo (actriz y arquitecta) y Lidia San José Segura (actriz e historiadora), presentadoras del programa de televisión Los pilares del tiempo, esta obra conecta la historia arquitectónica con la vida cotidiana y revela la dimensión humana detrás de cada estructura.