Los 10.000 euros mensuales de Aldama a Koldo, también por las gestiones para el rescate de Air Europa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye las gestiones para el rescate de Air Europa entre las contraprestaciones por las que el comisionista Víctor de Aldama pagaba a Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, 10.000 euros al mes.

Así consta en el informe que la unidad policial ha remitido al Tribunal Supremo y a raíz del cual el magistrado Leopoldo Puente ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntariamente el próximo día 25 sobre los supuestos amaños de obra pública que la Guardia Civil le imputa tras analizar ocho audios grabados por Koldo entre abril de 2019 y diciembre de 2023.

Según señala la UCO en ese informe de casi 500 folios -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- "los contratos sanitarios o el rescate de Air Europa constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019". Se trataba, señalan los agentes, de "una suerte de nómina que permitía la petición de favores" de Aldama al asesor de Ábalos "asegurando así la capacidad de actuación" del empresario en el Ministerio de Transportes.

Ese pago recurrente, asegura la Guardia Civil, permitía a Aldama "tener acceso al propio ministro". La UCO recuerda que el propio comisionista reconoció en su declaración judicial en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre del pasado año -la "confesión" que le permitió salir de prisión de forma inmediata- "que en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio Ábalos".

Esta "relación económica de dinero en efectivo" se mantuvo al menos hasta septiembre de 2022, cuando tanto Ábalos como Koldo García llevaban más de ocho meses fuera del Ministerio de Transportes una vez cesado el primero en julio de 2021.

Asegurar la "capacidad de influencia"

Un patrón que, pone de relieve ese informe, "comportaría que los pagos realizados por Aldama no se ceñirían a actuaciones concretas, si no que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico particular". Solo así se entiende, argumenta, que incluso habiendo abandonado el ministerio "siguiera Koldo cobrando su nómina mensual de 10.000 euros en efectivo", lo que evidencia "que aún existirían proyectos inacabados, o pendientes de ejecutar, y que mantendrían cierta capacidad de influencia, que seguirían justificando dicha asignación".

Pero, en todo caso, la UCO apunta que Aldama "no constituía la única fuente de ingresos para Ábalos y Koldo", pues se ha constatado "otra muy recurrente" que tenía su origen "en la actuación en favor de diferentes constructoras" -Acciona, LIC y OPR- "para la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública", unas tareas que "habrían generado una contraprestación para ambos de índole económica".

Fue Santos Cerdán, destaca la Guardia Civil, quien en 2017 presentó a Koldo García a Ábalos y quien "promovió que fuese contratado como conductor del por entonces Secretario de Organización del PSOE". Un año después, recuerda, pasó de ser chófer de Ábalos a asesor personal del ministro. La UCO considera que Santos Cerdán promovió la cercanía de Koldo a Ábalos con el objetivo de "poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como en posibles nombramientos de puestos orgánicos" en el Ministerio de Transportes.

La "estrecha relación" de Koldo con Santos Cerdán

En todo caso, cuando Ábalos fue nombrado ministro, Koldo "ya habría mantenido relación" con la constructora Acciona -desde al menos el año 2015- con ocasión de una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali". Esta empresa -pone de relieve la Guardia Civil- contrató los servicios de Acciona en UTE (Unión Temporal de Empresas para ejecutar un proyecto) con otra pequeña mercantil, Servinabar. "El valor añadido que esta mercantil pudiera aportar a la UTE con Acciona adquiriría sentido por la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas", destaca el informe.

Y es que, llama la atención, cuando se fraguó el proyecto de esa explotación, Koldo García "mantenía una estrecha relación con Santos, quien formó parte del Parlamento de Navarra desde 2014 hasta el año 2017", cuando fue nombrado Secretario de Coordinación Territorial del PSOE y se trasladó a Madrid junto con Koldo.

Al año siguiente, recuerda, Ábalos fue nombrado ministro de Fomento, pasando a denominarse posteriormente de Transportes y Koldo pasó a desempeñar la labor de asesor personal. Pero su labor de "asesoría", matiza la UCO; "contuvo múltiples tareas", desde la "consecución de contratos de material sanitario" hasta la "intervención en el rescate de Air Europa" o la "búsqueda de un puesto de trabajo y aseguramiento del pago de rentas de un piso" para Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, y la búsqueda de empleo (también en una empresa pública) de la exmiss Asturias Claudia Montes.