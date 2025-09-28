101 inmigrantes llegan en patera este fin de semana a Formentera

Un total de 34 personas migrantes han sido localizadas este domingo tras llegar en dos embarcaciones tipo patera a Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.

A las 02.47 horas se ha procedido al rescate de 19 personas de origen magrebí, a unas tres millas al sur del faro de la Mola. En el rescate han participado Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

También, a las 04.20 horas, 15 migrantes más de origen magrebí han sido rescatados en la carretera de Es Caló, interviniendo la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Baleares (Usecic) y Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Estos rescates se suman a los cuatro que tuvieron lugar entre este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, de 67 personas en total, también en Formentera, con lo que el número de migrantes llegados en pateras al archipéliago balear en las últimas horas asciende a 101.