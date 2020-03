Las medidas de Ciudadanos frente al Covid-19: congelar los impuestos a autónomos y eliminar los límites de los ERTES

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha enviado hoy al presidente del Gobierno, como anunció ayer en rueda de prensa, un documento con medidas económicas complementarias frente al coronavirus para proteger a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores y a los colectivos vulnerables.

Ciudadanos se define así mismo como “el partido de los autónomos” y sostiene que “si los autónomos no tienen ingresos, no deben pagar impuestos ni la cuota”. “En Cs siempre decimos que somos el partido de los autónomos y no podemos permitir que se los abandone a su suerte en esta crisis sin precedentes”.Reclama el partido la congelación de los tributos y cuota para este colectivo mientras dure el estado de alarma. También pide que se facilite la “prestación extraordinaria” a los autónomos cuya actividad se considera no esencial, a los que registren una caída de ingresos del 30%, a los que tengan deudas con la Seguridad Social y a los que tengan que cuidar de familiares.

Entre otras medidas, propone dar subsidios a los trabajadores más vulnerables o en establecer bonificaciones al 100 por cien en cuotas a la Seguridad Social a empresas más afectadas. La formación naranja pide también una prestación para "cubrir el salario de cada trabajador que esté de permiso retribuido recuperable y que se extiendan los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a las empresas de actividad no esencial y que “se elimine la limitación de la duración máxima de estos ERTE durante al estado de alarma”.

Para los colectivos más vulnerables, Ciudadanos propone eliminar la burocracia administrativa a la hora de tramitar y conceder ayudas sociales y prestaciones que garanticen sus ingresos a grupos vulnerables. Esto lo fundamenta en garantizar el funcionamiento y abastecimiento de las entidades sociales que atienden a colectivos en riesgo o situación de exclusión social.

El Gobierno ha cobrado hoy la cuota de marzo a los autónomos. No debería haberlo hecho, muchos no pueden ingresar nada y están ya al límite. Enviamos un nuevo documento a Sánchez pidiéndole, entre otras cosas, una moratoria y un plan de rescate a los #AutónomosAbandonados — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) March 31, 2020

MEDIDAS DESTINADAS A AUTÓNOMOS:

-Congelar los impuestos y la cuota de autónomo durante el Estado de Alarma.

- Reconocer el derecho a la prestación extraordinaria de los autónomos cuyo negocio haya sido declarado actividad no esencial.

-Facilitar el acceso a la prestación extraordinaria a los autónomos que hayan visto caer sus ventas o ingresos en al menos un 30%.

-Acceso a la prestación extraordinaria para los autónomos con deudas con la Seguridad Social.

- Eliminar su incompatibilidad con la de otras prestaciones.

- Reconocer la prestación extraordinaria a los autónomos que tengan que cuidar de familiares por el cierre de centros educativos o centros de día.

-Que la Seguridad Social se haga cargo de las cuotas de los autónomos de baja por cuarentena, aislamiento o contagio desde el primer día, no a partir del 60.

- Tarifa Plana de Autónomo.

EMPRESAS:

-Prestación para las empresas que permita cubrir el salario de cada trabajador que esté de permiso retribuido recuperable

-Bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social de estos trabajadores.

-Permitir que las empresas de actividad no esencial puedan acogerse a un ERTE.

-Facilitar los ERTE por causa de fuerza mayor. Bonificar el 100% de la cotización empresarial a la Seguridad Social a todos los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

-Eliminar la limitación de la duración máxima de los ERTE al Estado de Alarma.

-Ampliar la moratoria fiscal a las cotizaciones a la Seguridad Social, sin restricciones de cuantía o facturación.

TRABAJADORES:

-Subsidio extraordinario para los temporales que acaben contrato.

-Prestación extraordinaria para todas las trabajadoras del hogar despedidas.

-Prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos que no sean llamados para su temporada de trabajo habitual.

-Prestación extraordinaria para todas las reducciones de jornada de carácter especial.

COLECTIVOS VULNERABLES:

-Eliminar la burocracia administrativa a la hora de tramitar y conceder ayudas sociales y prestaciones que garanticen sus ingresos a grupos vulnerables.

- Garantizar el funcionamiento y abastecimiento de las entidades sociales que atienden a colectivos en riesgo o situación de exclusión social.

-Proteger a sus trabajadores y suministrar test que permitan identificar los contagios.

-Establecer ayudas para quienes no puedan pagar el alquiler