Cs defiende su “sí” por “responsabilidad” y pide a Sánchez que no les amenace

El portavoz de Cs, Edmundo Bal comenzó su intervención recordando a sus señorías que den ejemplo con el uso de mascarillas. “No veo que nadie se la ponga” en el Congreso, dijo, recordando que es incoherente mientras se les pide a los españoles que sí lo hagan.

Bal pidió a Sánchez “abandonar la arrogancia” y apostar con el consenso y solo así, le dijo “contará con nosotros” y llamó a “estar a la altura”, como lo están médicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, repartidores o empleados de supermercados.

El portavoz de los naranjas confesó que, aunque no conoce los entresijos de políticos, ya que él es abogado del estado, sí se ha levantado cada día buscando la forma de ayudar a los españoles. Reprochó a sus señorías que sigan instalados en el “y tú más”, y se preguntó qué hace falta para que abandonen la vieja política. Bal recordó que hoy “votamos la prórroga de 15 días del estado de alarma”, no una investidura y le dijo a Sánchez que además él “no es el importante”. Asimismo, cargó contra ERC por tratar de buscar rédito político de esta situación y consideró que “esa forma de negociar es una vergüenza” en referencia a la mesa de diálogo de los independentistas que indicó “no salva vidas”

Consideró que Sánchez se lo pone “muy difícil” a los naranjas para apoyarle porque "es intransigente, unilateral, crea inseguridad jurídica y personal y ha abusado el estado de alarma”, incluso contratando con empresas sin domicilio conocido.

Bal defendió su “sí” pactado con el Gobierno de Sánchez porque hay que votar hoy con “responsabilidad” ahora que ganamos la batalla no podemos dar un paso atrás. Advirtió a Sánchez de que no les “amenace”. "Votamos sí a los trabajadores, a las familias, a las pymes”. Reivindicó a Cs como un partido de centro y “útil” y por haber conseguido que la prórroga sea solo de 15 días para que siga rindiendo cuentas en el Congreso y recordó los puntos negociados por los que los naranjas darán de nuevo el “sí”.

El portavoz de Cs le exigió a Sánchez que “cumpla con España, no de inseguridad ni chantajee con que no se cumplirán los reales decretos si no sale adelante su prórroga. Porque ya ha visto lo solo que está”, le espetó. Los narnajas defendien que votan “sí” pensando en los españoles y recomendó a los que votan siempre “no” a que vayan a un hospital y miren a los médicos, enfermeros y celadores y les “expliquen por qué siempre votan no y por qué están a favor de los contagios”. Asimismo, reconoció que todos estamos “perdiendo la paciencia”, pero aseguró que hay que votar “con la cabeza y no con las tripas”.