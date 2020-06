ERC vuelve a la abstención. Después de votar en contra del Gobierno en las dos últimas votaciones de la prórroga del estado de alarma en el Congreso, el partido republicano permitirá ahora que la votación se salde con menos votos negativos, que alejan la fotografía de la soledad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus. Así lo confirmó su portavoz, Gabriel Rufián, no sin advertir al presidente del Gobierno de que el partido republicano no es un socio del Gobierno, demostrando así que, la tranquilidad que le da a Moncloa poder volver a contar con los votos de ERC, no significa estabilidad. “ERC no es socio del Gobierno, del PSOE y Podemos, sino del diálogo, de la política y de la gente”, ha sentenciado.

Gabriel Rufián ha cargado en su discurso en la tribuna del Congreso contra el Gobierno de coalición por volver a pactar la prórroga del estado de alarma con Ciudadanos y le ha instado a elegir si seguir negociando con la formación naranja o a hacerlo con los 13 votos republicanos. “Salimos de todo esto con más dudas que certezas. La pregunta es saber que quieren ser los señores del PSOE y de Unidas Podemos:" ¿Qué quieren ser los señores del Gobierno? Todo no puede ser. Si eligen a los diez diputados de la derecha son y serán una cosa y si eligen a los 13 diputados del republicanismo son y serán otra cosa. Dime con quién pactas y te diré qué pactas”, ha reclamado.

Para frenar los pactos con Ciudadanos, Rufián ha instado a Unidas Podemos a “apartar” al PSOE de la derecha y de Ciudadanos, porque "las consecuencias las pagaremos todos. “¿Cuánto creen que durará el IMV con Cs en la ecuación? ¿Cuánto la prohibición de cortar agua y luz? Cs es Vox en la fase 1”, ha asegurado.

En su intervención ha sacado pecho del acuerdo alcanzado con el Gobierno de retomar la mesa de diálogo en Cataluña para pactar la prórroga del estado de alarma.“La pervivencia de la mesa de diálogo pasa por la pervivencia de ERC como actor imprescindible en la gobernabilidad”, ha dicho. Una mesa en la que, a su juicio, “no se juega solo el papel de ERC en la izquierda política. Nos estamos jugando fomentar o atajar un odio, nos jugamos la democracia”. Así, ha justificado su abstención en la vuelta del Gobierno a la negociación. “ERC puso su fuerza parlamentaria al servicio de la gente en la investidura y apuesta ahora su fuerza negociadora al servicio de la democracia y de la gente”. Según Rufián "cada vez que el Gobierno ha querido hacer política y no matemáticas, ERC ha estado”.

En sus palabras también un aviso a JxCAT, su principal rival en el Parlament catalán. "ERC es el principal grupo catalán de esta cámara. Tiene 13 diputados y los utilizará, le pese a quien le pese”, ha asegurado. “Por ERC habla y decide ERC. No somos criados de nadie y nuestro único amo es el pueblo trabajador de Cataluña”

Desde JxCAT, su portavoz Laura Borràs ha vuelto a confirmar su “no” a la prórroga del estado de alarma y ha criticado que el Gobierno no ha aceptado ninguna de sus enmiendas. “No han aceptado nuestras propuestas para hacer un estado de alarma más eficaz, y por eso volvemos a decir que no”. En su discurso ha censurado el pacto de Sánchez con Ciudadanos y lo ha enmarcado dentro de la nueva normalidad de Moncloa. “Su pacto con Ciudadanos es ya la nueva normalidad”, ha dicho.

Desde Más País, Íñigo Errejón ha confirmado que nuevamente votará a favor, pero ha lamentado que en los debates parlamentarios se hayan celebrado en un ambiente crispado. “Cada pleno hablamos más de nosotros mismos y menos de los problemas de los españoles”. El partido que repetirá su “no”, es su socio en la coalición Más País-Compromís. Joan Baldoví ha lamentado los pactos con el partido naranja y ha puesto sobre la mesa que prefieren pactar con ellos a con sus socios. "Pactan con todos, pero nosotros somos socios de Gobierno, y con nosotros no pactan nada. Hoy sería fácil esconderme en una abstención, pero no podría mantener la cara alta. Votamos no, nos obligan. Pactan con todos menos los valencianos”, ha dicho.