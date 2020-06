Cs tiende la mano al Gobierno para futuros acuerdos

Ciudadanos se ha congratulado de la reunión mantenida con la vicepresidenta Carmen Calvo en La Moncloa, un encuentro al más alto nivel que se ha realizado en un tono “cordial” y fruto del acuerdo al que llegaron en la quinta y sexta prórroga del estado de alarma. Una reunión de “control” en la que los naranjas ha vuelto a tender la mano al Ejecutivo para acuerdos futuros y mientras, seguirán haciendo su política de oposición. “Seguiremos siendo el que une ese consenso y trabajando para que se consigan acuerdos buenos para España aquí y desde Europa”, indicó el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal.

Fue una reunión de "balance” donde repasaron las propuestas que le hicieron al Gobierno durante la crisis en la que Cs garantiza que “estaremos vigilantes "en el cumplimiento de los mismos. Bal aseguró que el Ejecutivo “está cumpliendo”. Sobre la mesa se habló de la salida ordenada del estado de alarma y cómo protegernos eficazmente ante un futuro rebrote. Destacó que el Gobierno de Sánchez ya abordó “gracias a Cs” la comisión de evaluación que consideran “esencial” para el diagnóstico de los errores y así poder establecer nuevas herramientas jurídicas para acometer una nueva situación de crisis.

El portavoz naranja consideró que ese estado de alarma fue “indispensable” para salvar la vida de más de 400.000 ciudadanos y se mostró “satisfecho” de la postura que adoptó el partido de “política útil” y dijo que ahora hay que pensar en el día después, “seguir peleando ante los rescoldos del brote”, así como en la reactivación de la economía con propuestas al Gobierno y que los ERTE no se conviertan en los ERES.

Los naranjas destacan la “mano tendida”, pero “exigente” que mantienen con el Gobierno y lo hacen porque hay que estar “a la altura” en estas circunstancias de la pandemia. El portavoz de Cs indicó que han criticado la gestión de la crisis durante todo este tiempo y han conseguido sacar al Gobierno “medidas buenas” para las familias, los autónomos y los trabajadores porque se guían por la “política útil”, “huyendo de la guerra civilismo”, dijo.

Tanto Cs como Gobierno se han emplazado una nueva reunión para el mes de julio, una condición de mantener los canales abiertos fruto de esos acuerdos y aseguró que seguirán tendiendo la mano “frente a la bronca política” y seguirán reuniéndose para poder aportar propuestas según se den las circunstancias.

En el futuro, garantizó el portavoz de Cs, que seguirán ejerciendo esa “política mano tendida”, manteniendo abiertos los canales de interlocución y que ayuden a realizar propuestas porque “ahí nos va a encontrar el Gobierno, ayudándole”.

Sin Presupuesto

Bal confirmó que en la reunión no se trató nada que tuviera que ver con los Presupuestos Generales del Estado ya que el foco estaba puesto en la crisis de la pandemia y el cumplimiento de los acuerdos.Indicó que que “parece que este año el Gobierno no se plantea unos nuevos Presupuestos” y recordó que le han ofrecido una posición conjunta en Europa para que llegue esa ayuda que, además, “condicionará las cuentas públicas”. Cs garantiza que abordará todas las cosas que se planteen por delante, abandonando las siglas de partido, pensando en España y con la esperanza de que la otra parte haga lo mismo y abandone el populismo o sus temas ideológicos. “No puede uno elegir no sentarse, hay que sentarse”.

Sobre si estas reuniones de alto nivel podrían alejar a los socios de investidura del Gobierno de coalición indicó que eso es algo que habrá que preguntárselo a Pedro Sánchez porque, recalcó “no somos socios de este Gobierno”. Se reiteró en que “este Gobierno Frankenstein "nos parece un mal Gobierno y no lo votaríamos”. Asimismo, se congratuló de que a ERC se ponga muy nervioso cuando Cs lleva por delante la palabra “igualdad” en los territorios.

Además, aseguró que no Cs no tendrá “ningún tipo de prejuicio” si hay que reuinirse con la ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz, para buscar soluciones y confirmó que de hecho “ya nos hemos reunido” en alguna ocasión.