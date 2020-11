Día contra la violencia de género: ¿cómo denunciar sin dejar rastro?

Escapar de una situación complicada como la violencia de género es difícil, pero hay salida. Antes de nada, le recomendamos que si está siendo víctima borre el historial de navegación al salir de esta página para evitar el control de su maltratador.

Lo primero que recomienda el Ministerio de Igualdad en el caso de estar sufriendo violencia de género es buscar ayuda y explicar su situación a otras personas de confianza. Es posible que se haya aislado de sus amistades por la situación que está viviendo, más aún con las restricciones por el coronavirus, pero intente retomar el contacto. En cualquier caso, es imprescindible ponerse en contacto con el 016, el teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico. Da igual la hora del día o si es extranjera y no habla español, el servicio está en funcionamiento las 24 horas los 365 días del año y atiende en 52 idiomas. Además, se trata de un teléfono que no queda reflejado en el registro de llamadas de gran parte de los teléfonos. También puede realizar consultasr por correo electrónico en la siguiente dirección: 016-online@igualdad.gob.es.

El servicio es accesible también para personas con discapacidad auditiva o del habla, pero deben utilizar los siguientes canales: en los teléfonos de texto (DTS) el número es el 900 116 016; el servicio de comunicación de Telsor, ya sea a traves de su página web o de su aplicación gratuita; servicio de videointerpretación SVIsual.

El Ministerio de Igualdad pone a disposición de los usuarios la Web de Recursos de Apoyo y Prevención ante casos de violencia de género (WRAP), un portal para visualizar la localización de servicios de apoyo y prevención para este tipo de situaciones que las administraciones públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas.

¿Qué hacer si tienes sospechas de que una mujer está sufierdo violencia de género?

Es posible que la propia víctima no quiera denunciar a su agresor. Comprenda que se trata de una situacion complicada e intente ayudarla lo máximo posible porque es importante que no se sienta sola. Igualdad recomienda no juzgar y ni presionar a la víctima, e indica que lo que se debe hacer es intentar hablar con ella sobre el problema. Para los menores de edad está disponible el teléfono de ANAR (900 20 20 10).

Si es testigo directo de un acto de violencia de género, actúe, aunque no conozca a la víctima. Se trata de un delito, por lo que los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar a las autoridades. En ese caso, el teléfono gratuito de emergencias 112 le atenderá.