Arrimadas, contra Casado: “su problema no es Cs”

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha reaccionado a la información que publica hoy LA RAZÓN sobre la posibilidad de que el PP esté urgiendo el plan de cómo absorber a los naranjas tras el no a los presupuestos. En una entrevista esta mañana en Espejo Público, Inés Arrimadas ha señalado que “es una pena que el principal partido de la oposición en vez de pensar en qué puedo ayudar esté pensando en cómo cargarse a Ciudadanos”. Según ha indicado, “a mí me preocupa si la tienda de al lado va a cerrar o no. Y si la UCIS tienen camas o no. Estamos haciendo lo correcto y estamos muy orgullosos con nuestro trabajo”.

Ver también España .El PP diseña ya la absorción de Cs

Horas después, la líder de los naranjas, en declaraciones en Al Rojo Vivo, ha cargado duramente contra la formación que dirige Pablo Iglesias y ha asegurado que su “su problema no es Ciudadanos”. Según ha reconocido, “mi objetivo no es que desaparezca ni PSOE ni PP, sino trabajar contra la pandemia”.

Por otro lado, ha reiterado su negativa a los presupuestos que plantea el Gobierno. Se muestra orgullosa de haber frenado con su negativa “muchas locuras podemitas” como la subida a la educación concertada o la sanidad privada.

Ciudadanos votará en contra de los Presupuestos de Pedro Sánchez por las “intolerables” contrapartidas al nacionalismo. El proyecto de ley de las cuentas públicas ha superado el trámite en comisión gracias a los votos de los mismos partidos que dieron la investidura al presidente.

Considera Arrimadas que “la intención de Pedro Sánchez ha sido coger las manos de Bildu y Esquerra cuando tenía otras opciones”. Para Ciudadanos se trata de “apoyos inaceptables desde el punto moral”.

La de Ciudadanos se muestra orgullosa de haber “frenado muchas locuras podemitas”. Cree que ha ganado la parte radical del Gobierno, ya que había una parte del Ejecutivo que quería pactar con Ciudadanos.

Asegura que gracias a su partido se han frenado la subida de impuestos a la educación concertada, a la sanidad privada y la subida del IRPF a las rentas de más de 60.000 euros.