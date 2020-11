Arrimadas anuncia que votará “no” a los Presupuestos de 2021

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que finalmente su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 porque no son moderados. Este anuncio se ha producido justo después del fin de las votaciones de las secciones en comisión que son un “reflejo” de lo que pasará en el pleno el próximo jueves.

“Anunciamos que votaremos que no a los Presupuestos porque no cumplen con las condiciones para que un partido de centro, liberal y moderado los podamos apoyar”, ha dicho Inés Arrimadas en rueda de prensa del Congreso.

La líder de los naranjas destacó que “estos no son los presupuestos que necesita España” y que, además, han constatado que no se han cumplido las “líneas naranjas” y “Sánchez ha preferido coger la mano de Junqueras y de Otegi”.

A pesar de haber intentado llevar la negociación de las cuentas públicas hasta el final, los naranjas se sienten satisfechos de que al menos el Gobierno “nunca podrán decir que no tuvieron otra opción” e insistió en que la vía moderada se ha demostrado que existía. “Nuestros escaños y nuestras líneas naranjas demostraban que Bildu y ERC no eran necesarios” aritméticamente porque son sus escaños estarían fuera ambos partidos -sin contar con PP y Vox-. Por ello reiteró que Sánchez ha elegido la vía “radical” porque quiere. “Nuestro papel es ya un servicio a España” y pidió no darle más escuchas al presidente del Gobierno porque tanto ERC como Bildu eran prescindibles.

Los naranjas destacan que en sus negociaciones al menos han logrado cosas como que haya una tarjeta sanitaria al ser aprobada ésta en comisión, y ahora, esperan que en eso “sí cumpla” el PSOE y voten a favor en pleno el jueves que viene. Eso sí, adelantó que es “muy complicado” que puedan votar a favor de algunas de las secciones.

Arrimadas insistió en que la mano tendida de Cs fue “real”, que han negociado hasta el final y que su trabajo ha dado “frutos”, pero no son “suficientes” para que su partido vote a favor de las cuentas públicas ya que éstas no cumplen con sus exigencias de no ceder cuestiones humillantes al separatismo como la eliminación del castellano como lengua vehicular ¿Y por qué pedía esta línea naranja? Cs destacó que porque era una contrapartida que introdujo Esquerra en los Presupuestos.

Sin embargo, la líder de Cs ha dejado la puerta abierta a seguir siendo un partido “útil” y aseguró que, a pesar de todo, su formación no se va a echar a dormir como hacen otros partidos en cualquier otra cuestión del ámbito parlamentario.