El líder del PP, Pablo Casado ha hecho balance de un año “horribilis” de la historia democrática donde además ha tenido al “peor Gobierno posible en el peor momento posible”. Enumeró las cinco crisis superpuestas que han azotado al país: la sanitaria, social, económica, institucional y política al tiempo que criticó los numerosos pactos que ha propuesto al Ejecutivo y que éste ha rechazado.

Entre las crisis, destacó la abierta desde el Gobierno contra la jefatura del Estado; donde los de Sánchez han permitido los ataques del vicepresidente Pablo Iglesias y sus socios de investidura contra la Corona. En esa línea, Casado hizo un nuevo ofrecimiento al Gobierno y garantizó que “contará con el PP para cualquier medida que refuerza la monarquía”. Los populares esperan que, sobre eso, el Ejecutivo “no haga más equilibrismos” porque en esto “o se está con los que la apoyan” o “con los que la atacan”.

“Todo lo que sea reforzar a la monarquía, bienvenido sea”, apuntó Casado. Considera que solo ese tipo de medidas se puede llevar a cabo con un “gran acuerdo” y para ello descarta hacerlo mediante una reforma constitucional, porque “creemos que no es momento de abrir la caja de pandora”. El líder del PP apuesta por hacerlo mediante una ley orgánica y, reveló, que nadie se ha puesto en contacto con ellos para hablar sobre ello y reforzar el reinado que inauguró Felipe VI hace seis años con “principios cívicos, morales y éticos”. Aunque Casado no cree que sea necesario ese “reforzamiento”, reiteró que si el Gobierno considera que hay que hacer alguna modificación para que no haya resquicio ante posibles críticas “estamos dispuestos a estudiarlo” para fortalecerla, incidió. Asegura que el problema no es la monarquía sino la “radicalidad del Gobierno” y la “incompetencia” que viene acumulando. “Ellos tendrán que decir de qué lado están”.

Recurrirá los indultos

El líder del PP ha reconocido que no se cree “nada” de lo que dice el Gobierno respecto a un posible indulto de los condenados por el “procés” ya que considera que “harán lo que puedan para que haya tripartito” en Cataluña. Aseguró que “Sánchez no es una víctima del pacto posible” sino que pactará con quien sea. Cree además que, sobre los indultos “hará lo que quiera”. Por ello, anunció que su partido ya prepara su respuesta y acudirá al Tribunal Constitucional porque, apuntó que con esa medida de gracia se estaría vulnerando la ley de indultos.

También se refirió a las elecciones catalanas e indicó que quienes quieren al independentismo fuera del Gobierno catalán solo tienen la opción de votar al PP porque “el PSC va a pactar con ellos”. También reivindicó de nuevo el papel de centro derecha del partido además de hacer una llamada a los demócratas -socialistas- que no se sienten representados por el actual PSOE e instó de nuevo a aglutinar el voto en torno al PP como única medida para “vencer a Sánchez”.

Cinco crisis

Hasta cinco crisis enumeró durante su balance de 2020. Una de ellas, la crisis sanitaria debido a la pandemia que, recordó, se ha llevado por delante a más de 70.000 vidas -al tiempo que criticó que el Gobierno siga sin reconocer las cifras exactas de muertos-. Subrayó los tres rasgos que han caracterizado al Gobierno: la mentira, la incompetencia y la arrogancia. Mentira, dijo, sobre los pactos que no iba a hacer e hizo-, ocultando la cifra de muertos, de contagios, de test y también cuando basó en un supuesto comité de expertos todas sus decisiones y luego reconoció que no existía. Incompetencia en la gestión de la crisis y arrogancia “acallando al Parlamento con 37 decretazos y trasladando el control al gobierno a “sus homilías dominicales como si fuera una república bananera”.

Otra de las crisis de este 2020, indicó Casado, ha sido la social derivaba de la pandemia; una crisis de la seguridad por un incremento de la inmigración ilegal, la de la vivienda o las colas del banco de alimentos además de la crisis económica que supone más desaceleración, déficit, desempleo. El líder del PP destacó que a estas se le suma una crisis institucional creando problemas en el exterior, en Latinoamérica, avalando el régimen asesino de Venezuela o permitiendo que Delcy Rodríguez aterrizara en España.

Entre otras, también subrayó el blanqueamiento de EH Bildu, el intento de ocupar el poder judicial “cambiando por la puerta de atrás las reglas del Poder Judicial” o la Ley Celaá a medida de las exigencias de sus socios.