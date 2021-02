Después de una Ejecutiva de cinco horas de debate en la que Ciudadanos debatió sobre la debacle de los resultados obtenidos en las elecciones catalanas el partido vinculó lo ocurrido que “no hemos sabido ilusionar y movilizar a los catalanes” de la abstención de donde, subrayan, siempre se encuentra una gran parte de su electorado.

La líder de Cs, Inés Arrimadas destacó que, de la reunión de ayer “todos coincidimos que este partido tiene que seguir trabajando e implantando este nuevo proyecto” algo que, indicó no se ha podido implantar al 100% desde que tomara las riendas de un partido en caída libre tras la caída del 10-N, la herencia Riverista y las circunstancias sobrevenidas: una pandemia o su baja por maternidad.

Senadores, diputados y un sector crítico reclamó ayer en la reunión de la Ejecutiva la dimisión del director de campaña Carlos Cuadrado pero Arrimadas no le ha dejado caer y ha evitado responder de manera directa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente sobre ello. “En este partido tenemos que seguir sumando, no es un partido en el que sobre gente” se limitó a decir al tiempo que insistió en que el objetivo es “volver a ilusionar”.

Preguntada a si las críticas internas y su negativa a hacer cambios considera que podrían “minar” su liderazgo, la líder de Cs aseguró: “Me siento con el apoyo del partido y fuerte, sin duda”. Arrimadas asegura que tiene “más convencimiento” que nunca de que “hay que tirar para adelante”. “No somos un partido en el que nos escondamos. Ayer se dijeron muchas cosas y mayoritariamente la conclusión generalizada es volver a ilusionar”, insistió al tiempo que recordó que la Ejecutiva que eligió en su día “tiene el apoyo de la militancia”.

Misma estrategia

Ciudadanos tampoco se plantea llevar a cabo un cambio de la estrategia que ha seguido hasta ahora, como reclamaban algunos críticos. “Desde que soy presidenta he repetido que la estrategia del partido es hacer lo correcto. Por eso votamos que sí a pesar de que el Gobierno de Sánchez no nos gusta al estado de alarma” y subrayó que es una estrategia que no tiene cálculos electorales. “Eso a veces da votos y otras no. Yo voy a seguir haciendo lo correcto”. Vamos a seguir haciendo lo correcto y reflejando nuestra opción política de “centro, liberal, de progreso y limpio” frente a los que, destacó, no ejercen debates internos y sacan “cortinas de humo” para evitar hacer autocrítica sobre sus malos resultados -en referencia indirecta al PP y su anuncio de cambio de la sede de Génova 13-

Para la formación naranja lo importante ahora es “aprender de los errores”, -sin detallar cuáles son- y conseguir implantar la nueva etapa de la que se mostró convencida de que “dará sus frutos”. " Me siento más fuerte que nunca para seguir liderando este proyecto”, insistió.

Según indicó la líder de Cs, en la reunión de ayer no se habló de si el fracaso había estado en la campaña, en el cambio de candidata Lorena Roldán -fue la ganadora de las primarias- por Carlos Carrizosa y aseguró que toda la Ejecutiva había mostrado su respaldo al candidato naranja.

Sobre una posible confluencia con el PP, Arrimadas afirmó: “Vamos a seguir luchando por este proyecto” convencida de que muchos ciudadanos “se han cansado del bipartidismo, de las promesas vacías, que prometan lo que no hicieron cuando estaban en el gobierno” y recalcó que lo que más preocupa ahora en el partido es la situación en la que ha quedado el panorama político de Cataluña. “Es muy malo para Cs, pero también para Cataluña” y garantizó que “no vamos a abandonar a los catalanes que han confiado en nosotros y los que se quedaron en casa”. Asimismo, destacó que muchas de las cosas que trascienden a los medios no es lo mismo que se reflejó en el debate interno que tuvo lugar ayer.