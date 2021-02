El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “del pasado no se reniega, se aprende” y ha cuestionado la decisión de Pablo Casado de que el partido cambie de sede.

El líder de los populares anunció el pasado martes que el partido se mudaba de sede y dejaría de estar en Génova 13, además de avisar de que no darán más explicaciones sobre la corrupción del pasado. Sobre ello, Feijóo indicó en una entrevista en Cope que el PP no se esconde ni titubea “con asuntos escabrosos” de su historia, porque “del pasado no se reniega, se aprende”.

Y sobre el cambio de sede, el líder de los populares gallegos aseguró que “si cada vez que un partido tiene un problema” va cambiando de sede “no habría una sola sede en España que mereciese ser ocupada por un partido”. Y es que, ante el anuncio de Casado los barones guardaron silencio ante un anuncio del que no habían sido consultados ni tampoco informados. Es más, muchos lo tomaron como una “una maniobra oportunista» por parte de la cúpula para pasar página del desastre electoral en Cataluña y no asumir responsabilidades personales en ese batacazo.

El presidente gallego subrayó que en un partido lo importante no es “solamente ganar elecciones” puesto que “un político que no gana al final será relevado por un compañero” y que la responsabilidad de Casado es consolidar al PP como “gran referencia y única alternativa al socialismo, al independentismo y al populismo”.

Como ejemplo de líderes que no han ganado elecciones generales ha puesto el de Manuel Fraga. “Hizo algo mucho más importante: fundar un partido de centro derecha, alternativa al socialismo”. Feijóo también ha censurado la vuelta del “caso Bárcenas” al debate público antes de unas elecciones, y le ha acusado de “ensuciar la vida del partido”. Además, se ha preguntado si hay algún partido que no tenga a nadie imputado, haciendo alusión al caso de los ERE en Andalucía con “condenados” del PSOE y ha abogado por que “cada uno limpie su casa”.