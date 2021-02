El Real Instituto Elcano advierte ya al Gobierno de que el debate interno dentro de la coalición no es beneficioso para la proyección de España en el exterior.

El informe del Real Instituto Elcano titulado “España en 2021: perspectivas y desafíos” refleja que, ni la situación sanitaria derivada por la Covid, ni las “tensiones latentes en el seno de la coalición” han sido positivas para la posición internacional o europea de España.

El thin thank, que dirige el investigador Ignacio Molina, avisa, eso sí, que el principal desafío al que se enfrenta España es la incertidumbre, debido a la incidencia del coronavirus, pero manda un claro aviso al Gobierno en materia exterior, pues, a su juicio, daño a la imagen exterior de España que Podemos se ponga de parte de la “autoritaria Rusia”: “No es fácil proyectarse fuera con cierta solvencia ni gestionar una diplomacia sin sobresaltos cuando, desde el seno del propio Gobierno, el socio menor le da la razón nada menos que a la autoritaria Rusia en un incidente entre los ministros de Exteriores de los dos países a cuenta de la calidad democrática de España”.

Según la plataforma, las diferencias en el seno de la coalición no ayudan a la proyección exterior. Aun así, confía en el consenso que llega entre Gobierno y oposición respecto a la política exterior. “La alta confrontación entre Gobierno y oposición en casi todos los aspectos de la agenda interior no se ha trasladado de manera especialmente acusada a la política exterior o europea y, de hecho, el PSOE, PP y Ciudadanos siguen mostrando un alto grado de coincidencia a la hora de votar en el Parlamento Europeo. Aunque ha habido algunos roces a cuenta, por ejemplo, de la negociación en la UE del crucial plan de recuperación o de la postura de Podemos hacia Venezuela, el contencioso del Sáhara Occidental y la dimensión exterior del conflicto catalán, los partidos opositores prefieran centrar sus ataques en otras políticas. Ni siquiera ha resultado controvertida en exceso la delicada negociación con el Reino Unido de un nuevo modus vivendi en el siempre sensible asunto de Gibraltar.

Reputación “alta”

No obstante, el investigador principal del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, ha dicho que la reputación de España está en “su ciclo más alto” y que los expertos de los respectivos países “no opinan” si la democracia es plena en el país. En opinión de Molina, la división entre los socios del Gobierno sobre si hay “democracia plena” no tiene repercusión en el exterior, donde España está “entre los países primeros del mundo, con notable alto”, aunque ha reconocido que si se le pregunta a los españoles “son muy críticos, lo que es muy llamativo y un problema en sí mismo”. Ha señalado, no obstante, que comentarios como esos “llaman la atención” y pueden ser aprovechados, como pasó en Moscú hace unas semanas entre el alto representante de la UE, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, pera “la imagen es buena”.

Esta es la novena edición del trabajo que elabora anualmente el equipo de investigadores del Real Instituto Elcano para analizar los principales rasgos del escenario internacional y los desafíos a los que debe enfrentarse España en 2021.

Uno de los autores, Miguel Otero, se ha referido al contexto de “incertidumbre radical” que hay en la economía a consecuencia de la pandemia, por lo que persisten los miedos.