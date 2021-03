Día de la Mujer 2021: ¿Qué se celebra el 8 de marzo?

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, llamado en un principio Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En él se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, su emancipación y su desarrollo íntegro como persona, en definitiva, su lucha por la igualdad. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer para celebrar la lucha por la igualdad femenina en el ámbito social, económico y político. Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, este día se celebra en el mundo entero. En algunos países como Rusia, Vietnam o China esta fecha es señalada como fiesta nacional.

¿Por qué se eligió el 8 de marzo? Para conmemorar las dos huelgas de trabajadoras que se produjeron un 8 de marzo de 1857 y 1908. La primera de ellas la protagonizaron las mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York. En aquella época, la mayoría de empleados del sector eran mujeres, que trabajaban más de 12 horas diarias con un salario muy bajo. Por no hablar de la brecha salarial que había respecto al sueldo de los hombres.

120 mujeres murieron calcinadas

Sus agotadoras jornadas laborales y sus pésimas condiciones de trabajo, provocaron que estas mujeres se organizaran y realizaran una marcha por la ciudad para reivindicar sus derechos, aunque lo que recibieron fue una gran represión por parte de la policía. En 1908 se produjo otra revuelta en Estados Unidos. En este caso, 40.000 costureras de grandes fábricas del país se declararon en huelga para reclamar la igualdad de derechos, entre otras reivindicaciones.

En una de ellas, Cotton Textil Factory, en Washington Square, los dueños de la empresa cerraron las puertas de las fábricas donde se encontraban las mujeres y se produjo un trágico incendio que acabó con la muerte de 120 mujeres. Aunque esta historia dio mucho que hablar.

Lo cierto sobre esto es que este incendio no tuvo lugar el 8 de marzo sino el 25 de marzo pero de 1911. Según la información que puede encontrarse en el Museum of the City of New York, que se encuentra en el Upper East Side, la historia de la ‘Cotton’ es en realidad la adaptación, con fines propagandísticos de movimientos de izquierdas, de un incendio que ocurrió tres años después del citado y en la fábrica Triangle Shirwaist Company en la que morirían 140 personas, no solo mujeres, sino también inmigrantes y niños.

Así, con estos antecedentes, la primera celebración del 8 de marzo tendría lugar en 1911. Justo un año antes de que Copenhague acogiera la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, a la que asistieron más de 100 mujeres de 17 países distintos. El objetivo de esta conferencia era promover la igualdad de derechos de las mujeres y fue ahí donde se aprobó que el Día de la Mujer Trabajadora se celebrara el 8 de marzo.