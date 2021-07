El errático currículum de Pablo Iglesias: de los platós televisivos a la vicepresidencia

El pasado 20 de julio salía a la luz el nuevo destino del desaparecido Pablo Iglesias. El ex vicepresidente y ex líder de Podemos se incorporará en septiembre a un grupo de investigación del centro Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).

Concretamente, Iglesias ha fichado de forma temporal por esta institución como investigador a tiempo parcial en el marco del proyecto “Análisis de los discursos ideológicos en las redes sociales. El caso de la comunicación política en red en España”. Ahí es nada.

Una noticia que poco o nada llamaría la atención de no ser porque desde que dejó la política el mítico líder morado apenas se ha dejado ver. Así, volverá a lo que más le gusta, la docencia. Aunque la duda ahora es por cuánto tiempo, ya que la “temporalidad” en el currículum de Iglesias es una constante. En apenas seis años, ha logrado pasar de ser un joven candidato que aparecía en los platós de televisión a ex vicepresidente del Gobierno. Y lo que para muchos supone una carrera meteórica, para otros implica falta de compromiso con sus responsabilidades.

Tras no conseguir los resultados deseados en las elecciones de Madrid como candidato estrella de su formación, Iglesias decidió huir ante su fracaso personal. El ex vicepresidente no quiso enfrentarse a su sector crítico y huyó antes de la quema. Así, dimitió de todos sus cargos políticos, aunque el único que ostentaba ya era el de ex secretario general de su partido.

Presentador y tertuliano en diferentes programas televisivos, en 2014 dio el salto a la política y consiguió los primeros cinco diputados en las elecciones europeas. Un año después, su formación irrumpía en el Congreso de los Diputados con más de cinco millones de votos y 69 escaños. Era la época dorada de Pablo Iglesias y los suyos, la época de la absorción de Izquierda Unida, la época del órdago a Pedro Sánchez. Pero de esa era dorada no obtuvo nada a nivel personal. No sería hasta cinco años después, cuando Iglesias consiguió su objetivo: entrar en el Gobierno y ser nombrado vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030.