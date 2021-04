Iglesias pide la indemnización como exvicepresidente: 5.316 euros durante 15 meses

El ya exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha solicitado la indemnización a la que tiene derecho por haber sido vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y no es poco lo que cobrará por haber formado parte del Gobierno de coalición durante un año, dos meses, y 18 días: 5.316,42 euros al mes durante ese mismo tiempo, siempre que no sea elegido diputado regional o ejerza otra actividad privada remunerada.

En concreto, Iglesias solicitó esta “pensión” apenas una semana después de dejar sus cargos en el Ejecutivo, el día 6 de abril, tal y como ha publicado Maldita.es tras la respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses. Esta “prestación compensatoria” tendrá “efectos del mes siguiente en que se produce el cese y, durante un plazo igual al que se hubiera desempeñado el cargo, será igual a la dozava parte del 80 por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo”.

Eso sí, el líder de la formación morada dejará de cobrar inmediatamente esa indemnización si resulta elegido en las elecciones del próximo 4 de mayo, pues la percepción de esa prestación es incompatible tanto con un sueldo público como con uno privado, incluso aunque renucie a la retribución.

Illa no la pidió

Una decisión, la de Iglesias, que no ha tenido explicación ni desde la formación morada ni desde el gabinete del líder de Podemos, pero que contrasta con su discurso tradicional de que no entraba en política por el dinero o los cargos. Incluso llama la atención que él sí solicite esta ayuda cuando otros, como el ya ex ministro de Sanidad Salvador Illa no la solicitó. Otros, como el exministro de Cultura Máxim Huerta tampoco la solicitaron, aunque él estuvo apenas una semana en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El sueldo de Iglesias como vicepresidente ascendía a unos 79.746,24 euros anuales. Eso sí, tal y como marcan los límites del partido morado, todos miembros del Ejecutivo de coalición o los componentes de cualquier gobierno autonómico o municipal han de donar obligatoriamente el 15% de su salario, por lo que al año cede 11. 964,636 euros a su organización.

Si lograse su objetivo de alzarse con la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ganaría hasta 23.000 euros más al año, esto es 103.090,32 euros brutos anuales, más que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde que entró por primera vez en el Congreso de los Diputados, el 13 de enero de 2016, ha percibido un total de 230.653,42 euros, cifra a la que habría que restar las donaciones a su formación. De entre los principales líderes políticos, Pablo Iglesias más dinero en su cuenta corriente, un total de 116.006 euros que están repartidos en tres cuentas. En una cuenta compartida al 50% tiene 5.834,21 euros; en su cuenta corriente individual, un total de 22.916 euros, y, finalmente en su cuenta de ahorro atesora un total de 85.256 euros, según la declaración de bienes que se publica en la página del Congreso.