Kitchen- Fernández Díaz recurre la decisión del juez de proponer que sea juzgado por el espionaje a Bárcenas

La defensa de Jorge Fernández Días acaba de recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación del “caso Kitchen” y de proponer que sea juzgado, entre otros, el ex ministro de Interior. Entre los argumentos principales figuran el considerar que la imputación de Fernández Díaz sólo se centra en als declaraciones del también imputado Francisco Martínez, número 2 de Interior, y en “meras conjeturas” derivadas de su condición de Ministro del Interior aquellos años, no en auténticos indicios racionales de criminalidad”. Junto al recuso, se solicita el sobreseimiento provisional de la causa.

En esta línea, el recurso incide en que no hay “datos objetivos” que permitan inferir que el ex titular de Interior tuvo responsabilidad alguna en el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Por ello, se concluye al respecto que “no existen motivos para sostener por más tiempo la imputación” de Jorge Fernández Díaz en esta pieza, “con riesgo de someterle injustificadamente a una “pena de banquillo” adicional a la “pena de telediario” que ya ha sufrido”.

Así, se sostiene que “se ha constatado la absoluta inexistencia de indicios racionales de criminalidad respecto” a Fernández Díaz, “más allá de las conjeturas y sospechas derivadas de su condición de Ministro del Interior durante los años 2013 a 2015 y de las manifestaciones” del co-imputado Francisco Martínez, “quien además no ha aportado el dispositivo donde se encuentran almacenados los mensajes que atribuye” al ex ministro, “que no han aparecido en ningún terminal, ni ofrecido prueba más allá de las reiteradas actas notariales” en las que hacía constar que recibió varios mensajes de washapp relacionados con el espionaje a Bárcenas. Y, curiosamente, se especifica por parte de la defensa, los únicos mensajes que “borró” Francisco Martínez son los que sostiene recibió del ex minsitro y que no sólo “borró”, sino que tampoco aparecieron en su teléfono móvil tras su volcado.

Y es que la defensa no tiene dudas de que tales mensajes ”no existen y fueron manipulados, prefabricados y creados ad hoc para incriminar” al ex titular de Intrior “y quizá exculpar a otras 10 personas”

Además, añade al respecto, tampoco existe ningún apunte en las agendas del ex comisario Villarejo “del que pueda desprenderse que tenía relación o contacto con él”.

Por otro lado, la defensa argumenta que finalizar la instrucción y proponer el enjuiciamiento de Fernández Díaz no está justificado, ya que, entre otros motivos, la propia Fiscalía ha solicitado la práctica de determinadas diligencias, que habría que practicar antes de adoptar una decisión en ese sentido. “La conclusión de la fase instructora en este momento resulta precipitada y sorpresiva, considerando que el 21 de junio de 2021 se dio traslado a las partes a fin de que informaran sobre la procedencia de prorrogar el plazo de instrucción, habiendo informado favorablemente a dicha segunda prórroga la Fiscalía, Abogacía del Estado, determinadas acusaciones y algunas defensas”, entre ellas la del propio Fernández Díaz.

“Encapsular” la investigación en Interior

Sin embargo, para la defensa lo realmente preocupante es la decisión judicial de concluir la instrucción, “limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior, considerando el auto que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho Ministerio”, y ello porque tal interpretación, se añade, “es ajena a toda lógica y es contradictoria con el resultado de las diligencias practicadas”

La conclusión a la que llega la defensa no es otra que considerar que " es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio”. Y, se añade, al ex ministro “no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la Pieza Separada “papeles de Bárcenas”. No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial.”