Díaz avisa al PSOE de que persisten “las distancias” para la negociación de los Presupuestos: “hay que querer negociar”

No hay avances que permitan asegurar que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado pueda presentarse mañana martes en Consejo de Ministros. Así lo constata el partido minoritario de la coalición, que condiciona la negociación en la ley de Vivienda al “sí” a las cuentas públicas. Una advertencia que cada vez genera más malestar por el atasco en las negociaciones para dar luz verde a la bajada del mercado del alquiler y que se traslada también al resto de grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno desde el Congreso de los Diputados, esto es ERC y Bildu. Para que los Presupuestos lleguen mañana a la mesa del Consejo de Ministros, el partido morado cree que “hay que tener voluntad de negociar”, en referencia al PSOE.

Las negociaciones se han intensificado, además, durante este fin de semana, con el objetivo de llegar a la fecha que Moncloa quiere aprobar el borrador, esto es, mañana. Sin embargo, desde el cuartel general morado no ven posible llegar a un acuerdo de última hora, de momento. Pero ello no hace que la negociación se pare. Si el PSOE se abriera a las exigencias de Podemos en materia de vivienda, el acuerdo para Presupuestos puede llegar en cuestión de horas. Los puntos que siguen encallando la negociación no solo se centran en vivienda -donde el partido no dará su brazo a torcer sin conseguir un mercado del alquiler a la baja, sino también en materias de índole social -protección a las familias- o en política fiscal, donde todavía no está perfilado la subida del 15% en el impuesto de sociedades.

La propia vicepresidenta del Gobierno y líder de Unidas Podemos en Moncloa, Yolanda Díaz, ha constatado esta posición que se siente en el partido morado y ha explicado que durante el fin de semana se ha intensificado la negociación en lo relativo a las cuentas públicas, sin llegar a acuerdos concluyentes. Así ha querido dejar claro que a día de hoy “existen diferencias” entre PSOE y Unidas podemos en la negociación. “Llevamos negociando sin parar durante todo el fin de semana”, ha asegurado, pero que “tenemos distancias para poder presentar a la sociedad española unos Presupuestos que sean indicativos de una recuperación justa”.

Una advertencia que los morados llevan visibilizando también en estos días. Los portavoces de Podemos han avisado que si bien, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, “está trabajando a fondo para convencer al PSOE” -en vivienda- “porque hay que cumplir con el acuerdo de gobierno”, lo cierto es que a los morados no les basta con llegar, de nuevo, a un acuerdo. Es un escenario que ya ocurrió hace precisamente un año, cuando el entonces vicepresidente Pablo Iglesias levantó el veto a los Presupuestos al acordar con el PSOE regular el precio de la vivienda en tres meses. Un acuerdo que sigue sin materializarse y que hace asegurar a Podemos que no quieren “un papel que sea papel mojado”. “Lo que estamos pidiendo en esta ocasión es no volver a tener un papel mojado. Sino que se lleven actuaciones ya, tiene que estar garantizado”, ha advertido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

Con las posiciones estén alejadas, la vicepresidenta del Gobierno ha pedido a su socio en Moncloa “voluntad” de negociar” en estas cuestiones. Aleja así la posibilidad de un acuerdo inmediato, pero no tira la toalla. “Siempre estamos a tiempo” y “solo hay que querer negociar”, ha recalcado Yolanda Díaz. A juicio de la vicepresidenta, “para hablar de recuperación justa hay que hablar de fiscalidad justa”, porque “no es comprensible que un autónomo o una pyme paguen más impuestos que una gran empresa en el impuesto de sociedades, entre otros”.

“Tampoco es entendible que no tengamos mecanismos de protección social, prestaciones familiares que son muy importantes para combatir la pobreza infantil, por ejemplo”, prosiguió, para acto seguido añadir que “tenemos distancias en el bono social y en uno de los elementos de mayor importancia como es la vivienda”, ha explicado.

