El director de la cárcel de Bárcenas: “esto no es una película de James Bond”

El exdirector de la cárcel de Soto del Real José Luis Argenta ha negado que durante la operación Kitchen se produjeran seguimientos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el interior de la prisión. Argenta ha comparecido en el Congreso de los Diputados en una nueva sesión sobre la Comisión que investiga el operativo que presuntamente se montó con recursos del Ministerio del Interior para sustraer a Bárcenas el material de la contabilidad B del partido.

Bárcenas declaró, en el marco de la causa que aún no se ha cerrado en la Audiencia Nacional, que sufrió un tratamiento especial cuando ingresó en prisión en el año 2013 con la lupa continuamente puesta en todos sus movimientos. Los diputados han tratado de conocer la versión del que dirigió este centro entre 2012 y 2020, pero este ha negado cualquier irregularidad.

Argenta ha asegurado que por lo único que tenían más vigilado al extesorero era porque este incumplía el reglamento continuamente tratando de filtrar información a la prensa en el exterior. “Registros, cacheos” y “observación de la conducta” que se produjeron para evitar que éste realizara grabaciones en el interior de la cárcel, aclaró.

Sobre si su compañero de celda no era realmente un preso, sino alguien introducido para controlarlo -como Bárcenas señaló ante el juez-, Argenta rió: “que esto no es una película de James Bond”. Y en lo que respecta a la nota incautada a otro interno en la que se ordenaba destruir “todos los audios de M.R. [Mariano Rajoy]”, el compareciente no supo explicar por qué ésta se incluyó en la carpeta de Bárcenas. La nota se encontró a un recluso llamado Isidro Sánchez (al que el Congreso había citado, pero no ha encontrado), si bien terminó introduciéndose en el expediente del extesorero a pesar de que su nombre no figura escrito.

El exdirector de Soto del Real ha negado tajantemente cualquier contacto con el comisario José Manuel Villarejo, incluso cualquier conversación directa con el exnúmero dos del Interior o el Ministro entonces, Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, respectivamente. El diputado del PSOE, Felipe Sicilia, ha querido saber entonces cómo sabía Villarejo que esa nota existía (Villarejo anotó el 4 de marzo de 2014: “varias llamadas sobre el papel interceptado a Isidro Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”). Habrá que preguntarle a ellos, señaló Argenta.