Los chats internos del PP se han convertido en un hervidero en los últimos días. Cayetana Álvarez de Toledo es para muchos diputados el enemigo número uno y no es que sus declaraciones o su libro hayan ayudado mucho a calmar las aguas, más bien todo lo contrario. Sola, sin apoyo s dentro del partido, el objetivo de su grupo parlamentario es que abandone un escaño que creen que está utilizando en su beneficio personal y para dar alas a Vox y cortárselas a Casado. El respaldo de Isabel Díaz Ayuso a la diputada del PP tampoco ha gustado a Génova, que, aunque no le pedirá formalmente el acta, aumentará la presión

En los últimos días esta tensión se ha hecho pública a través de diversos chats, en los que se perdían hasta las formas. Estas son algunas de las frases más polémicas dirigidas contra Álvarez de Toledo.

► «Hay quien vive de la provocación, no entremos en su juego»

► «Los palmeros no merecemos esto...» (en alusión a las críticas que ella les dirige en su libro)

► «Antes eran los demonios, y ahora para vender libros... en fin», en alusión a su última participación en un programa de TV3.

► «Se aplica luz de gas, se ignora, se aguanta, se aburre y que se vaya».

► «Es ruin hacer públicas las conversaciones de este chat e insultar a quienes aquí escriben»

► «Te aseguro que no me interesa nada. Quien no respeta nada no merece ni un minuto de mi atención»

► «Declaraciones con ataques personales, muy graves, que son intolerables, indignas e impropias de gente de este grupo», nuevamente haciendo referencia al libro que ha escrito Álvarez de Toledo.

► “Cuidado con lo que escribimos que puede dar lugar a otro tomo”

Sobra decir, que La rebelión de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo se produce en el momento justo en el que necesita hacer campaña para dar publicidad a un libro en el que arremete contra Génova y contra todo aquel que no se ha postulado a favor de ella. La única voz que parece apoyar a la diputada ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una posible “alianza”, que tampoco ha gustado a Casado.

El equipo de Ayuso está decidido a mantener el pulso a Génova hasta el final. Primero la guerra se ha jugado más en el terreno privado, pero ya se ha puesto delante de las luces. Y el Congreso del PP en Andalucía, más que despejar dudas y servir de unión ha sido la viva estampa del choque y el enfrentamiento. «Vamos al suicidio total. Están zumbaos, y están haciendo mucho daño a la figura de Pablo Casado». Los barones tantean el terreno y llaman a Génova para pedir que se reconduzca la crisis. Han advertido a Madrid de que el partido puede soportar una semana de esta tensión, pero meses, no.