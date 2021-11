Juanma Moreno llama a «la unidad» y a «dejar los enredos estériles»

Llamada a la unidad y refuerzo del partido. «Dejemos los enredos estériles y centrémonos en lo importante, en los andaluces y en cambiar el pésimo Gobierno de España. Yo estoy en Andalucía y sólo me importa mi tierra y su gente». En estos términos se pronunció el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, en su intervención como candidato a la reelección en el partido. Moreno, además, fortalece el partido con la figura de un coordinador general en la figura de Antonio Repullo, hasta ahora delegado de la Junta en Córdoba. El nuevo portavoz del partido será el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, relevando a Elías Bendodo. Loles López continuará como secretaria general del PP-A. Como vicesecretarios de áreas citó a Toni Martín, Pablo Venzal, Miguel Ángel Torrico, Pilar Pintor y Joaquín Camacho, Ana Mata, José Carlos Álvarez, y Yolanda Sáez. Moreno salió reelegido con el 98,98% de los votos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención. Álex Cámara / Europa Press FOTO: Álex Cámara Europa Press

«Nuestro partido ha alcanzado éxitos muy importantes y lo ha alcanzado siempre que ha estado unido, no cuando nos hemos distraído en asuntos internos que no interesan a nadie, centrémonos en el objetivo. Sólo ése es el objetivo: cambiar el Gobierno de Pedro Sánchez», señaló Moreno con el público en pie aclamando «presidente, presidente». «El camino es la unidad, empujar y hacer grandes cosas por España y Andalucía. Ahí es donde estamos nosotros», fijó.

Homenaje a los presidentes del PP andaluz. FOTO: ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

«Este es un Congreso de Andalucía para Andalucía. Los andaluces son los únicos a los que nos debemos y todas mis decisiones están guiadas por eso. Estoy en Andalucía y sólo me importan los andaluces. Sólo», subrayó Moreno. El presidente andaluz explicó que «la semana que viene la oposición tiene una oportunidad para demostrar si están en la moderación o la radicalidad». «Quiero ver cómo le explican a los andaluces, cómo le dicen no» a «los mejores presupuestos de la historia de Andalucía», cuestionó. «Este gobierno a pesar de eso no va a parar de intentar un acuerdo», indicó Moreno. «Es verdad que nuestros adversarios buscan una excusa», dijo, lo que atribuyó a que «no tienen el coraje de defender a Andalucía por encima de todo». «¿Por qué el candidato socialista no le exige a Pedro Sánchez lo que es nuestro?», cuestionó. «Muy pronto vamos a tener a un gran presidente, Pablo Casado, pero cuando sea presidente voy a tener la misma determinación que ahora con Pedro Sánchez, en defensa de los intereses de los andaluces y Andalucía, gobierne quien gobierne», se comprometió Moreno, señalando que «este es el partido de la tierra, el PP-A». «Quiero que los andaluces nos miren y vean a su partido, sensible», dijo, citando a los jóvenes y a las mujeres. «Quiero que los andaluces vean un partido cumplidor. Y vea un equipo unido, capaz, solvente, comprometido», añadió.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea (d), junto al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo (i). Álex Cámara / Europa Press FOTO: Álex Cámara Europa Press

Moreno centró su intervención en el objetivo de hacer del PP-A «un partido de referencia» en Andalucía. «Se habla del milagro andaluz. Nos llamaban ilusos y demostramos que se podía hacer. Vamos a seguir haciendo historia y llevar Andalucía a lo más alto», culminó. En su inicio, en el que citó a Steve Jobs, señaló que «sólo las personas que están locas como para creer que pueden cambiar el mundo, cambian el mundo». Moreno llamó en el Congreso –en el que previamente se homenajeó a los anteriores presidentes del PP-A, «en otros partidos tienen a sus líderes escondidos, esa es la diferencia», dijo–, entre aplausos del número dos del partido, Teodoro García Egea –del que indicó que venía «de subir Sierra Nevada en bici»–, a «no caer en la soberbia». «Que nadie se duerma en los laureles. Sólo seremos útiles si mejoramos la vida de los andaluces. Mejorar Andalucía es nuestra única opción». Juanma Moreno solicitó estirar las costuras del partido para que el PP-A sea «el partido mayoritario», rompiendo «las barreras de la Andalucía interior». «Quiero que el PP-A sea un partido transversal, abierto, permeable, en el que quepa todo el mundo» con «humildad para no caer en la soberbia». «Ser moderado lleva a la mayoría que estamos construyendo en Andalucía», proclamó.