A El Pollo se le acaban las opciones en España: la Audiencia Nacional da luz verde a la extradición

Es difícil llevar la cuenta de los recursos que la defensa del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Armando Carvajal (El Pollo) lleva meses presentando para que su extradición no se complete. La última decisión de la Audiencia Nacional de este viernes lo deja a un paso de poner rumbo a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de narcotráfico y crimen organizado. Con la vía penal agotada queda la contenciosa, pero las fuentes consultadas indican que en cualquier momento su entrega, que cuenta con la rúbrica del Consejo de Ministros desde marzo de 2020, puede producirse.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de súplica presentado por sus abogados y se ratifican en lo que ya dijeron el pasado viernes: es “suficiente” la garantía presentada por el país americano para ejecutar su extradición. Los magistrados de la Sección Tercera consideran que las alegaciones que ha hecho El Pollo “no desvirtúan el razonamiento del Tribunal” que ya ha dicho todo lo que tenía que decir.

La entrega estaba casi en marcha a finales de octubre, pero se paralizó para que Estados Unidos presentara compromiso de que no iba a condenar al exjefe de la inteligencia venezolana a una pena inhumana. Allí los delitos por los que se le pide conllevan cadena perpetua y esto no está contemplado en el ordenamiento europeo. Dieron 45 días a las autoridades americanas, pero éstas no llegaron a agotar el plazo.

La embajada de Estados Unidos contestó que ya tenían un acuerdo con España para las extradiciones y que su legislación preveía revisiones suficientes de las condenas, como recursos o indultos. A la Fiscalía de la Audiencia Nacional le pareció “suficiente” y exactamente igual a los magistrados.

El Tribunal apunta ahora que corresponde al Gobierno y a los organismos internacionales sancionar cualquier falta de compromiso dado entre Estados y acuerda comunicar ya a la Interpol que proceda a la entrega. Envían el auto a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional y adjuntan también el acuerdo del Consejo de Ministros que, además, ha sido ratificado por el Tribunal Supremo vía recurso de El Pollo.