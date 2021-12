El “Plan Felipe” de los Pérez Maura incluía un pago por sacar a un socio de la cárcel y otro por traerlo a España

Los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura tuvieron sobre la mesa la contratación del ex presidente del Gobierno Felipe González, según consta en un reciente informe policial incorporado al «caso Tándem». El contrato que redactaron los asesores de los empresarios navieros incluía varios pagos para sacar a un preso de la cárcel que llevaba en prisión desde 2016. «Hay otro argumento a favor del pelo blanco [Felipe González] y es que lo que se ahorran ahora de la magia [en referencia al exjuez Baltasar Garzón]», dice uno de los mensajes interceptados al abogado Enrique Maestre, también imputado en esta causa que investiga la Audiencia Nacional.

El plan se desarrolló a lo largo de 2017, supuestamente a través de Eric Bergasa, yerno de Felipe González y quien aparece como el interlocutor con los asesores de los Pérez Maura. «250 fijos, 450 una vez que el hippy salga a su casa y 550 cuando llegue a España», concretó Maestre sobre esta supuesta contratación. En Guatemala se encontraba encarcelado el «hippy», apodo que utilizaban para denominar al que había sido su socio en el país, Juan José Messeger. Cuando estalló el escándalo que destapó que los Pérez Maura, dueños de una naviera española, habían pagado comisiones por valor de 30 millones de dólares a altos cargos guatemaltecos para quedarse con la adjudicación del Puerto de Quetzal, Messeguer fue detenido y encarcelado y, a partir de aquí, se convirtió en uno de los mayores problemas de los hermanos.

Así se desprende del reguero de comunicaciones que la Unidad de Asuntos de Internos de la Policía ha analizado en esta pieza número 4 de la macrocausa. «Estate tranquilo aunque sé que es difícil esta partida la vamos a ganar», indicó Maestre a Ángel Pérez Maura. «Nunca he perdido la esperanza, pero lo del hippy me afecta», contestó. Ante esta preocupación, los empresarios buscaron diferentes alternativas: la primera incluía La Torre, como ellos llamaban a la torre Picasso donde Villarejo tenía sus oficinas; la segunda es la que se revela ahora con la posible actuación de Felipe González, algo que su entorno niega.

«El del pelo blanco está on board [a bordo]», dice a Maestre en julio de 2017. La Policía ha identificado con el mote «Pelo blanco» a González, quien también aparece como «F». «Es nuestro gran asset [gran activo] para los próximos meses. Tenemos que manejarlo con mucha astucia papito. Hay que convencerlo como sea y llevarlo a NY», escribió Armando Mateo Flandorfer, uno de los asesores de los Pérez Maura. Unos días después escribe que «F está dándole vueltas a cómo hacer el enlace» y que ha pedido «un par de días para pensar». Algo que ve «muy positivo por varias razones»: «la primera porque parece que presupone que acepta el issue [asunto]» y, además, porque supone pagar menos a «El Mago», a quien los investigadores vinculan con el exjuez Baltasar Garzón.

Plantean que después de la firma del contrato con «Pelo Blanco», viajen a Guatemala para visitar al preso y luego se reunirán con el «ratón», como apodan a los Pérez Maura. Pero a finales de 2017, la intervención de Rafael Redondo, socio de Villarejo, frustra la firma , según consta en el relato de los mensajes. «Estoy quedando fatal con Felipe», dice Armando Mateo. «Yo creo que estos piensan que La Torre [Villarejo y Redondo] les va a resolver todo sin el del pelo blanco». Finalmente la decisión pasa por pagarle una «justa indemnización» a la mujer del preso. Así lo corrobora una comisión rogatoria que el juez de la Audiencia Nacional tiene ya en su poder, como adelantó LA RAZÓN. Los Pérez Maura pagaron un millón de dólares a través de una sociedad que se creó en Bulgaria con este fin. Ahora en este nuevo informe detalla cómo se gestó este proceso. «Larguísima reunión desde las 11 hasta las 14 [..], han aceptado Bulgaria», escribió en abril de 2018. El 4 de junio de ese mismo año, Ángel Pérez Maura hizo el primer ingreso de 500.000 dólares.

Cabe recordar que los hermanos empresarios están siendo investigados por haber contratado al comisario José Manuel Villarejo para evitar su extradición. El juez calcula que éste habría facturado unos 7,4 millones de euros en orden de evitar la entrega a Guatemala que reclamaba a los Pérez Maura por el pago de comisiones a altas autoridades del país.

En este informe también se desvelan contactos con «el mago», apodo que utilizaron para el exjuez Baltasar Garzón. Es en esta pieza, conocida como «pit», en la constan de hecho los audios tanto de Garzón como de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado en sus conversaciones con Villarejo. «Coordina la info con el señor que come mañana con el Rey Mago. No quiero que por exceso de protagonismo de los DOS comensales de mañana se complique lo que estáis trabajando muy bien. ok?», escribe Ángel Pérez Maura en febrero de 2017. «Me gustaría vernos el lunes por la mañana para que me contéis el acuerdo en el tema del Mago».