La Fiscalía descubre cómo se encriptaban sus comunicaciones con Franco

En un semisótano del edificio de la Fiscalía General del Estado -antiguo Palacio del Marqués de Fontalba- está la biblioteca. Si esta construcción de la calle Fortuny ya es una joya, lo que alberga esa biblioteca no se queda atrás. Pero tiene un problema fundamental y es que no existe un archivo. Prácticamente nadie conoce muy bien todo lo que hay allí dentro. El Ministerio Público no ha registrado ni a mano ni, mucho menos, digitalmente lo que se guarda en su interior y esto ha dado lugar a cierto descontrol. Aunque también a bonitas casualidades.

Una de ellas ha ocurrido en los últimos meses cuando algunos de los funcionarios estaban inmersos en la preparación de un acto que organizó la cabeza de la Fiscalía, Dolores Delgado, para conmemorar el 40º aniversario del Estatuto Fiscal. La idea era colocar unas vitrinas en el luminoso patio central con algunos documentos interesantes para que los asistentes observasen el material documental que atesora la Fiscalía. Cuando estaban decidiendo qué exponer se produjo un “hallazgo casual”- como se dice en la jerga judicial cuando sucede una entrada y registro y se da algo que no se iba buscando, pero que puede ser relevante para investigar.

Encontraron un documento de 1968 con las “normas” para cifrar las comunicaciones entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia entonces. En ese momento, los móviles no eran ni un sueño, así que el fiscal de turno no podía enviar un Whatsapp a Antonio María de Oriol y Urquijo, responsable de la cartera en este periodo de la dictadura. La comunicación se hacía a través de telegramas, pero, por si el mensajero se iba de la lengua en asuntos tan trascendentes como aquellos que estuvieran judicializados, los responsables del órgano entonces se encargaron de redactar el texto con las claves para el cifrado.

Dos documentos, uno con las instrucciones y otro con una hilera de números que concuerdan con letras, se entregaban a las diferentes administraciones. A este método “encriptado” tenían acceso el ministro de Justicia, el subsecretario y el Director General por parte del Gobierno y, por parte de la Fiscalía: el fiscal del Tribunal Supremo, el teniente fiscal, el Inspector Fiscal del alto tribunal, el “fiscal de orden público” y todos los fiscales de las audiencias territoriales y provinciales de España.

Esta curiosidad histórica evidencia cómo de dependiente era el Ministerio Público del órgano de Justicia. Una controversia que todavía hoy sigue volviendo a primer plano en ciertos momentos, pero que este documento refleja de forma más palmaria.

En las instrucciones se habla de 25 números, cada uno formando cuatro líneas. Por ejemplo, la primera línea está formada por los números 01,27,53 y 79 y la clave de una tira tiene aparejada las 25 letras del abecedario, “habiéndose suprimido las letras dobles y la K, de escaso uso en nuestro idioma”. Además, en las normas se pide que se supriman las palabras innecesarias de un texto. Por ejemplo, si hubiera que cifrar el telegrama “se ha localizado un núcleo enemigo en Sierra Leona”, es mejor escribir “localizado núcleo enemigo Sierra Leona”.

Además, en la vitrina que (todavía continúa expuesta en la Fiscalía) se mostró también una Constitución en forma de esfera del año 1931. Y no solo. También el recipiente en el que se repartió entonces a los diputados. Una especie de jabonera de plata con la misma forma redondita.

Por el camino, sin embargo, se han perdido otros documentos que se iban a mostrar pero que terminaron “traspapelados”, por esto de que no hay un registro. Los fiscales habían encontrado un informe que emitió la Fiscalía cuando se consultó durante la Transición sobre la legalidad del Partido Comunista. En dicho texto, el Ministerio Público daba su beneplácito a un partido que llevaba en el ostracismo años. “Era favorable”, cuentan en la Fiscalía General con cierta pena por haber perdido ahora esta prueba documental.