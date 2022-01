Vox no cree que el partido de la España vaciada le reste votos: “Las soluciones deben venir de un proyecto nacional”

Vox ya “está preparado” para los comicios que se celebrarán en Castilla y León el próximo 13 de febrero. El partido asegura que siempre ha estado listo para ellos, que vive permanentemente en la calle y sale convencido de que irrumpirá con fuerza. “Nuestro trabajo será el mismo, con humildad”, convencidos de que los buenos resultados se empiezan a palpar en la calle y con el objetivo de derribar la puerta como hicieron en las elecciones catalanas.

El vicesecretario de acción política de Vox, Jorge Buxadé se mostró convencido de que, el candidato que presentan para la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo “va a conducir a Vox al mejor resultado”. El eurodiputado de Vox ha restado importancia a los tuits polémicos que el candidato castellano leonés escribió en 2011, y le defendió: “Otegi está en la dirección política de la nación, este fin de semana han celebrado homenajes de ETA, la directora general de Igualdad dijo que había que empalar a los hombres para saber lo que es la igualdad o la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado llamó marica a Grande-Marlaska”. “Las circunstancias no son comparables”, defendió. Tras hacer este recordatorio, Buxadé agradeció que, durante el fin de semana, los medios ya les hayan hecho la publicidad. Asimimos, desde la cuenta de Twitter de Vox han tenido que denunciar otros tuits fake que han tratado de atribuirle recientemente también.

Indudablemente tenemos un buen candidato para Castilla y León.



Por eso Mañueco y Tudanca no quieren debatir con él y sus activistas de redes y medios están difundiendo tuits falsos. pic.twitter.com/fM0z77v1bh — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 10, 2022

Juan García-Gallardo Frings FOTO: Vox

Asimismo, advirtió de las caras entre la “sorpresa, rabia y miedo” de los grandes gurús de los medios de comunicación y del consenso progre “cuando vean los resultados”. Y es que en Vox no están pendientes de las encuestas, su termómetro está en la calle, y tampoco ven que el hecho de que se pueda presentar un partido como el de la España vaciada les pueda restar porque “nosotros no tenemos votos en propiedad”. Además, desde Vox consideran que esa nueva plataforma “que respetan”, “no tiene la solución a los problemas reales porque ésta tiene que venir desde un proyecto nacional” y no cuarteando más España. Y es que, Buxadé apuntó que “detectar un problema no significa darle solución” e insisten en que las soluciones tienen que venir a gran escala como la del sistema energético, el problema demográfico, económico...

El líder de Vox, Santiago Abascal se implicará en la campaña de Castilla y León “porque está implicado en toda España” y estará presente en diferentes actos como cuando estuvo en octubre en Valladolid presentado la Agenda España. Por ello no sienten que tengan que hacer una “precampaña” porque su forma de trabajar es la de estar permanentemente en ella.

Sobre que el candidato de Vox no participe en los debates electorales, porque no le dejan, Buxadé advirtió de que “el consenso progre tiene miedo de debatir con un joven que le diga a los mayores la realidad de lo que quieren para su región”.

Por ahora los de Abascal no se fijan “líneas rojas” en posibles pactos futuros, no porque no las haya sino porque no van a anticipar resultados y prefieren esperar a que hablen las urnas. “Ya se verá”, destacan.