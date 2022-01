Mañueco: «Estas elecciones son el primer paso para la estabilidad en España»

Es un hombre de partido. Con la pandemia en su momento álgido fue capaz de liderar la firma con la oposición de unos Acuerdos de Reconstrucción para Castilla y León. Pero los intereses de partido tardaron poco en mediar en su desarrollo. Sigue valorando la unidad y la moderación.

¿Por qué el PP reniega de un pacto con Vox?

Quiero conseguir un Gobierno fuerte, fiable y en solitario y que de estabilidad y garantías a Castilla y León. La estabilidad es clave también para el futuro de España, y no me planteo otro escenario.

Pero, ¿por qué sí pueden ir en coalición con Ciudadanos y no la quieren con el partido que preside Santiago Abascal?

Concentrar el voto en el PP es bueno para Castilla y León y para España. Contamos con la experiencia y la fiabilidad para garantizar resultados en nuestra gestión. Tenemos un proyecto sólido de gobierno y contamos con gran capacidad para resolver los problemas reales de la gente.

¿Tiene razón la izquierda cuando señala a Vox como una formación de extrema derecha?

Yo no valoro esas cosas. Yo sé lo que soy, un político que pretende agrupar el voto del centro y la derecha es un proyecto de futuro para Castilla y León donde mi principal desafío es la recuperación económica y del empleo después de la pandemia.

¿Su adversario es Sánchez o Abascal?

Mi adversario es todo el que perjudica a Castilla y León y hoy el que más lo hace es Pedro Sánchez y mi objetivo es proteger a Castilla y León de este riesgo. Nos está marginando con los fondos europeos, hace daño a nuestro campo, y nos perjudica en políticas económicas, como se puede ver en el reparto de los Presupuestos Generales del Estado o en su negativa a abonar el IVA que debe a esta comunidad autónoma. Ha tenido que haber elecciones para que acceda a devolver los 190 millones de euros que debía a Castilla y León.

¿Estas elecciones se juegan en clave nacional?

En estas elecciones nos jugamos el futuro de Castilla y León. Imagínese a Sánchez gestionando la sanidad, la educación o la atención a los mayores en Castilla y León. Por tanto, se vota el Gobierno autonómico. Pero es verdad que ahora mismo toda España está pendiente de nosotros y la historia demuestra que siempre hemos hecho una contribución en positivo en favor de España. Estas elecciones son un primer paso para apostar por la estabilidad de España y por el crecimiento de España desde Castilla y León.

El PP lleva gobernando con mayoría en esta comunidad desde 1987. ¿Qué les queda por hacer después de tanto tiempo?

Hay que conservar todo lo logrado y seguir avanzando. Somos la comunidad autónoma que mejor gestiona los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales. En materia económica, en Castilla y León también van las cosas mejor que en la media de España y creamos más empleo. Pero nos quedan muchas otras cosas por hacer. En el programa electoral llevamos una política de familia vanguardista, en la que implantaremos un cheque bebé, habrá más ayudas a las familias para que paguen las guarderías, y garantizaremos la educación gratuita de 0 a 3 años.

Pero fíjese que esto ya lo prometía Aznar en su programa de las generales. Todos los candidatos lo vienen prometiendo desde hace años

Nosotros lo haremos una realidad en septiembre. Lo aseguro. Aquí ya se han hecho muchos avances en materia de familia. Otro pilar del programa es una política de vivienda muy avanzada frente a la de Sánchez, que lo que presenta es un bono joven con muchas trampas. Nosotros estamos dando los pasos para garantizar la emancipación de los jóvenes. En estos últimos tres años se han emancipado más de 13.000 jóvenes gracias a las ayudas de alquiler de la Junta. Y esta cifra la aumentaremos hasta los 20.000 en los próximos cuatro años. También tenemos más ayudas para los autónomos, entre mil y dos mil euros para las mujeres que han sido madres y quieren volver a incorporarse a la actividad.

Suena muy Ayuso...

Bueno, unos me dicen que me parezco a Ayuso; otros, me comparan con Feijóo; y otros, con Juanma Moreno. Pero es lógico que tengamos políticas muy similares porque todos somos del PP y sobre todo somos de las políticas que funcionan.

¿El modelo de Ayuso en Madrid es la referencia para Castilla y León?

Madrid tiene sus peculiaridades, y nosotros, las nuestras. El Consejo de Economistas de España dice que la mejor política fiscal de apoyo a las familias la tiene Castilla y León. Somos los mejores también en eso.

¿En qué explica el auge de las plataformas de la llamada España rural? ¿Los partidos tradicionales deben hacer autocrítica?

Si hay un partido comprometido con la España rural es el Partido Popular y en Castilla y León no solo se sabe, sino que lo hemos demostrado. Somos el partido de la tierra.

¿Y entonces por qué crecen estas plataformas?

Vamos a esperar a ver qué resultado tienen y cuáles son sus circunstancias. Pero como le comenté antes respeto todas las opciones políticas. Lo que sí es cierto es que dirigentes socialistas ya hablan de división de la izquierda cuando se refieren a estos partidos.

¿Qué se puede hacer, de verdad, desde un Gobierno autonómico en favor de los pequeños municipios y las zonas más rurales?

Pues crear oportunidades para aumentar el empleo y el fomento de la creación de empresas turísticas o agroalimentarias gracias a las tecnologías y la llegada de internet. Garantizar los servicios públicos como la sanidad, el transporte, la educación o la atención social y dependencia. Y eso nosotros somos referencia en España. Voy a blindar por ley la atención sanitaria en el medio rural y vamos a establecer ventajas fiscales. En resumen, servicios de calidad, impuestos más bajos, más facilidades para acceder a la vivienda y rotundo apoyo a los emprendedores, con ayudas directas y suelo industrial, a la agroindustria, a los agricultores y ganadores.

Por cierto, ¿no teme que la invasión de dirigentes nacionales desdibuje su proyecto y su candidatura?

Pablo Casado es de Castilla y León. Ha nacido en Castilla y León y ha sido diputado por Castilla y León hasta que llegó a la presidencia del partido y se presentó, lógicamente, por la capital de España. Aquí todos somos del mismo partido y representamos el mismo proyecto. Siempre ha habido presencia nacional en los procesos electorales autonómicos.

Hace unos días le escuchaba decir que el presidente del Gobierno hace daño al campo. ¿Le parece sano para la ciudadanía que haya este nivel de enfrentamiento entre el presidente de una comunidad autónoma y el jefe del Ejecutivo?

Ojalá Sánchez actuara de otra manera. Yo apuesto por el diálogo. Sánchez hace daño al campo, ataca a los autónomos y a sectores tan importantes como el comercio, la hostelería y los transportistas. La colaboración entre Administraciones no consiste en que se nos intente imponer la subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la del Impuesto de la Renta.

¿Usted también se rebela contra la armonización fiscal?

No la aceptamos, por supuesto, y utilizaremos todos los mecanismos a nuestro alcance para defendernos, sean legislativos o vía tribunales. España necesita una política fiscal moderada, y la armonización fiscal, en boca de un socialista, quiere decir hachazo fiscal. No vamos a consentirlo.

Usted firmó unos acuerdos de reconstrucción con el PSOE en plena pandemia. ¿Por qué se han quedado en papel mojado?

El Pacto se está cumpliendo. El PSOE ha tenido una actitud poco colaborativa de manera generalizada. Soy un firme defensor del diálogo y del acuerdo y he tendido mi mano en muchas ocasiones a todas las fuerzas políticas en las Cortes, pero el PSOE no ha tenido la voluntad de colaborar en ningún momento, hasta puso una moción de censura con tránsfugas.

¿Cómo se practica la moderación?

Pues escuchando, proponiendo y dialogando. Para mí la moderación y el diálogo son indisolubles. Esa es la mejor manera, al menos a mi me ha funcionado para generar políticas que funcionan en esta tierra.

¿Es moderado el discurso de confrontación radical que todos los partidos usan contra el contrario?

La verdad es que yo no lo creo. Creo que hay que mantener el respeto siempre por el adversario, aunque no compartas sus ideas. Nunca me verán en el insulto, y yo he recibido bastantes últimamente, pero eso sí, ser moderado no significa ser firme y contundente a la hora de defender a tu tierra. Eso está por encima de las siglas.

¿Ha llegado el momento de acabar con todas las restricciones por la pandemia?

Tenemos que aprender a convivir con el virus con las recomendaciones sanitarias y por supuesto con la vacunación. Los datos de la vacunación y la inmunización nos permiten mirar con esperanza el presente y el futuro inmediato.

¿Sobra ya la mascarilla en el exterior?

Yo la uso siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias