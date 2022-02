Debate en el PSOE para dejar gobernar a Mañueco: Puente plantea la abstención y Ferraz le desautoriza

El PSOE sigue digiriendo la derrota en Castilla y León, un resultado que ha buscado maquillar dirigiendo su atención hacia el PP y el auge de Vox. Una pujanza de los de Santiago Abascal que califican de “alarmante” y sobre la que alertan de que provocará una “involución” en la región. Sin embargo, los socialistas no parecen dispuestos a hacer nada para evitarlo. Existe una opción. Que el PSOE preste sus votos en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, permitiéndole gobernar sin el yugo de Vox. Una opción sobre la que existe debate en el partido, aunque Ferraz quiera cegarlo.

El alcalde de Valladolid y secretario provincial socialista, Óscar Puente, se ha mostrado “partidario” de esta vía, una “abstención del PSOE” para “permitir que el PP pueda gobernar en la Junta de Castilla y León sin que necesite contar con Vox”, ya que lo considera “coherente” con lo que defiende su partido. Puente ha realizado estas declaraciones “a título personal” y ha pedido “hacer una reflexión más profunda a nivel de partido”. Precisamente esta apreciación, la de que lo hace a “título personal”, es la que han utilizado desde la dirección federal para desautorizar sus palabras y asegurar que no es la línea oficial que mantiene el partido.

Por su parte, Puente ha defendido que “si se ha estado advirtiendo del peligro que supone para la democracia que entre la ultraderecha en un gobierno, lo lógico sería que el PSOE ofreciera al PP una alternativa y que, además, se distinguiera así con su actuación de lo que el PP llevó a cabo hace dos años”. “Tenemos que ser lo contrario de lo que fueron los demás en las anteriores elecciones autonómicas, en las que ganó el PSOE pero que, con los pactos, terminó gobernando el PP, y facilitarles esa alternativa. Pero insisto en que es mi visión, es una reflexión en voz alta”, ha añadido el alcalde socialista, en unas declaraciones recogidas por Efe.

“Hace dos años se nos debió dejar gobernar en Castilla y León, pero no hay que hacer lo mismo que se nos hizo. Tampoco entiendo ese discurso del PP quejándose de los pactos con Bildu para sacar adelante una votación, cuando luego también los lleva a cabo si les viene bien, y por eso el PSOE debe ofrecer una alternativa de gobierno para que no entre VOX”, ha añadido. Asimismo, ha puntualizado que “en el caso de que finalmente el PP decida pactar con Vox para gobernar la Comunidad, que sea porque se siente cómodo formando equipo con la ultraderecha, y no porque el PSOE no le haya ofrecido otra opción”.

Desde la dirección del partido, el portavoz Felipe Sicilia, ha negado que se vayan a prestar los votos del PSOE porque este escenario “lo descartó el propio PP”. En unas declaraciones en RNE, Sicilia ha señalado que “el propio PP, cuando convocó estas elecciones, sabía el escenario que podía ocurrir” y que en los últimos días de la campaña, “cuando vieron que no iban a alcanzar la mayoría absoluta que pretendían, le abrió la puerta a Vox”. “Dijeron que no iban a tener líneas rojas con Vox y que habría que entenderse con Vox. Por tanto, esa pregunta ya ha sido respondida por el PP”, ha zanjado