Expertos opinan que al utilizar el Gobierno la vía judicial ha dejado sin argumentos a los socios “Frankenstein”

El Gobierno, al utilizar la vía judicial, “con el respaldo de un informe pericial, y previsiblemente irrebatible de una entidad acreditada como es el Centro Criptológico Nacional (CCN), se ha cargado de razones legales frente a sus socios de la mayoría “Frankistein” que han formulado acusaciones de espionaje, con base a un informe, que con el paso de los días y en base a contrainformes de terceros que no tienen interés evidente en esta “guerra”, parece de dudosa credibilidad y no han oficializado dichas imputaciones ante los Tribunales, y por consiguiente presentado prueba real alguna”.

Según expertos, consultados por LA RAZÓN, el argumentario de que dispone el Ejecutivo, ante las próximas comparecencias parlamentarias, es “demoledor”: “si tienen pruebas que acrediten el haber sufrido espionaje por Pegasus u otros métodos, acudan a la Justicia, como hemos hecho nosotros”.

Lo que ocurre, en opinión de estas fuentes, es que, al judicializar un asunto, las vías paralelas de investigación quedan amortiguadas, ya que, al menos en el caso del supuesto espionaje a los independentistas catalanes, el informe de la entidad canadiense Citizen Lab carece de la rigurosidad necesaria y, de hecho, no se logran formular imputaciones directas contra el CNI.

El mero hecho de haber encontrado en los teléfonos de las personas supuestamente espiadas parones de conexión a páginas fraudulentas no quiere decir, en absoluto, que demuestre la intervención del sistema Pegasus (que no deja rastro, ya que “huye” tras actuar); puede tratarse perfectamente de las páginas que utilizan los ciberdelincuentes para lanzar campañas de Phising o incluso otros sistemas fraudulentos de lo que podríamos llamar ciber espionaje doméstico y que no suelen ser utilizados por servicios secretos oficiales, sino por otros ciberdelincuentes por encargo que se publicitan impunemente en los puntos más turbios de la Red Internet.

El informe de Citizen Lab sobre el “CATALANGATE” es inconsistente (no aporta prueba alguna), técnicamente ambiguo (realiza afirmaciones sustentadas en planteamientos inconexos), y sigue la línea argumental de otros informes publicados últimamente por la plataforma hacktivista (pocas pruebas, mucha especulación, total oportunismo mediático), agregan. “Está plagado de razones técnicas para no tomarlo en serio. La mayoría de la información que se atribuye a “Pegasus” no deja de ser un “falso positivo” (información errónea o mal interpretada)”.

De hecho, son ya varios los informes que circulan por las redes en los que, con datos técnicos, se desmonta el del Citizen Lab, como el publicado en https://medium.com/@thehackpatrol/getting-pegasus-false-positives-53f670bbde35.