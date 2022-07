El PP asegura que la dimisión de Delgado “no cambia nada” en la renovación del CGPJ

El vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Pedro Rollán ha comparecido en rueda de prensa tras el comité de dirección del partido después de que Alberto Núñez Feijóo lo haya convocado tras no poder estar hoy con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco debido a la ola de incendios.

Rollán ha pedido “altura de miras” ante la ola de incendios y que no se haga una “utilización” de lo que ocurre ya que, mientras en unas comunidades dicen que la “culpa” es del gobierno autonómico, en otras aseguran que es debido al “cambio climático”. También criticó que, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se trasladó a Castilla y León no avisó, ni si quiera, al presidente Alfonso Fernández Mañueco.

Paquete de medidas

Para ello, el PP propone un paquete de medidas extraordinarias: la necesidad de un plan de contingencia con la implicación del Ejército ante un problema “global” por lo que “se necesita una respuesta excepcional y global”, es decir; reforzar a la UME con más unidades militares.

Destacó que, hay que focalizar el problema, debido a que hay algunos focos que son intencionados por pirómanos por lo que el PP apuesta por endurecer el código penal. Por ello, piden que “el Gobierno, que es tan amigo de los decretos, debe aprobar uno de forma inmediato donde se recojan todas estas iniciativas”, que dijo no son del PP si no de los que están más cerca del foco. Además, apuesta por aumentar la presencia de Policía en los montes para “disuadir” y una labor de prevención.

Piden también que el ministerio de Medio Ambiente también actúe, que se usen fondos europeos para proyectos de conservación de los montes porque “después del posado con el escenario quemado, hay que hacer algo para recuperar el escenario quemado para volver a la situación anterior”.

Salida de Delgado

En cuanto a la dimisión de hoy martes de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado la desea “lo mejor en lo personal” y subraya que, estando a martes “ya van dos”. Tellado recurrió al “sabio refranero” y, apuntó “que no hay dos sin tres” por lo que, tal vez, “lo mismo hay que lamentar una nueva baja”. Al tiempo, subrayó que la marcha de Dolores Delgado “no cambia nada” en cuanto a la negociación de la renovación del CGPJ.

También deseó lo mejor para Adriana Lastra, quien dimitió ayer lunes, y la deseó “que tenga el mejor embarazo posible” y abundó en que “hizo un flaco favor a las mujeres” al trasladar el mensaje de que dimitía porque ese mensaje no ayuda a las mujeres a seguir con sus puestos de trabajo. “Hay numerosos mecanismos para que una mujer, que decide tener un hijo, no tenga que renunciar ni a sus logros ni a lo que ha conseguido con su esfuerzo” por tener una familia. “Deja de ser noticia que, todos los que han aupado a Pedro Sánchez” dejan la política algo que, apuntó, Tellado considera que “obedece al espíritu de supervivencia” del Gobierno “y todos los que le auparon van cayendo en cascada, porque “él considera que no es el responsable de todos los errores” que comete.

Sobre la dimisión de Delgado, recordó que se ha constatado que es “muy difícil” acordar con el Gobierno de Sánchez. Recordó cómo, la nueva dirección del PP llevaba 80-90 días cuando envió su propuesta para recuperar la independencia, relevancia en los órganos de los jueces y “fue un error enorme llevar con nocturnidad y alevosía” su pacto con ERC y romper las negociaciones al llevar por un procedimiento de urgencia la renovación del TC. Insistió en que el PP sigue con la mano tendida al Ejecutivo y siguen dispuestos de poder seguir trabajando con unas determinadas matizaciones, ya por todos conocidos, que “beneficia a la justicia, a la sociedad y acatando las indicaciones y los mandatos que proceden de Europa”.

Desde la ruptura de las negociaciones el PSOE no se ha vuelto a poner en contacto con el PP y, desde el partido que lidera Feijóo cree que se ha “perdido una oportunidad” para nombrar a alguien al frente de la Fiscalía que no solo tenga una trayectoria profesional que le avale, sino que tenga la “debida independencia política”. Consideran que el Álvaro García Ortiz, nombre que propondrán como sustituto de Delgado, “es más de lo mismo”. “El Gobierno se ha atrincherado” y “siempre se equivoca de socios”. Desde el PP no entienden por qué el Ejecutivo “ha desaprovechado una oportunidad” para haber dotado a ese órgano de imparcialidad.