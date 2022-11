50.000 militares marroquíes vigilan sus fronteras por tierra, mar y aire

Un total de 50.000 militares vigilan las fronteras de Marruecos, de las que 3.300 km son terrestres; 3.500 km marítimas, así como el espacio aéreo, según indicó el ministro de Defensa del vecino país, Abdellatif Loudiyi, durante el debate de presupuestos.

“La vigilancia de fronteras y el fortalecimiento de las capacidades operativas para hacer frente a las amenazas se encuentran entre las principales preocupaciones de las FAR. La misión del Ejército Real, así como la de la Gendarmería Real, es movilizar importantes recursos materiales y humanos para controlar y monitorear las fronteras”, dijo.

Para ello, precisó, “las fuerzas terrestres cuentan con puntos fijos y de apoyo, unidades de intervención, un sistema de vigilancia electrónica compuesto por radares fijos y móviles, así como medios audiovisuales electrónicos y mini drones”.

“Por su parte, la Royal Air Force contribuye eficazmente a estas operaciones mediante el despliegue de una serie de radares fijos de vigilancia aérea para contrarrestar cualquier incursión aérea”.

Loudyi también indicó que “la Royal Navy realiza vigilancia permanente para combatir actividades ilegales en aguas territoriales utilizando radares de vigilancia marítima y la movilización de unidades de intervención a lo largo de la costa marroquí.

Lo mismo ocurre con la Gendarmería Real que contribuye a la vigilancia de las fronteras y al apoyo, a varios niveles, en los espacios terrestre, aéreo y marítimo. Estos importantes despliegues requirieron la movilización de 50.000 soldados y de importantes recursos económicos para facilitar su movilidad además de la reparación y mantenimiento del sistema electrónico de vigilancia de fronteras.

Las FAR, agregó, también intervienen en la lucha contra la inmigración ilegal que “exige un esfuerzo constante y una vigilancia permanente. Es así como las unidades de las FAR y la Gendarmería lograron, durante el primer semestre de este año, detener a más de 56.000 candidatos a la inmigración y salvar a 12.000 de morir ahogados. Estos resultados positivos se lograron gracias a las medidas tomadas para reforzar los sistemas de vigilancia en el Norte y Este del Reino, en particular mediante la construcción de vallas y el refuerzo de las medidas de seguridad, sin olvidar la contribución crucial de la vigilancia electrónica y los drones”, según publica el diario “Al Akhbar”.