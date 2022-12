Feijóo avisa a Sánchez: “No ha querido al PP para ayudarle, pues entonces, lo tendrá para derrotarle”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido a su Junta Directiva Nacional donde ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo mostró su confianza en ganar las próximas elecciones “lo tengo claro”, y volvió a pedir un adelanto electoral. “Me preocupa mucho qué pueden seguir haciendo hasta las elecciones generales” al considerar que, en el Ejecutivo, “no hay escrúpulos”.

Feijóo se dirigió a Sánchez a quien acusó de haber perdido todo el interés en cuidar la democracia, usar procedimientos anticonstitucionales a sabiendas y normas que también sabe que lo son. Además, “pretende estigmatizar a cualquier ciudadano o medio que le cuestione”. Criticó que, además, lo hace en base a dos mentiras: “Es falso que no tenga alternativa” y recordó que le tendió la mano y “le he ofrecido todo el apoyo que he podido”, pero Sánchez “no ha querido al PP para ayudarle, pues entonces, tendrá al PP para derrotarle”, algo que dijo es su compromiso.

También, el líder del PP advirtió de que es “falso” que Sánchez tenga la mayoría social para sus medidas porque “ninguna fue incluida ni siquiera en su programa, ni en su discurso de investidura” ni, tampoco, lo ha consultado con todo el pueblo español. “Es legítimamente presidente, pero no es legítimo lo que está haciendo: Poner en juego la democracia, subvertir la separación de poderes, cambiar las normas penales por mandato y conveniencia de los que están condenados por sentencia firme, colocar en órganos neutrales hace solo meses a miembros del gobierno, intentar coaccionar a la alternativa de Gobierno para que no ejerzamos nuestros derechos... Nada de esto tiene precio, pero si un coste”.

Feijóo está convencido de que Sánchez comete un “despropósito sin precedentes” utilizando el mundial, las Navidades, los festivos, los puentes y el sorteo de la Navidad para hacer todo “a oscuras”. Destacó que Sánchez cree que “todo pasa y todo se olvida”, pero no. Asimismo, apuntó que la sociedad y las instituciones “son mejores al Gobierno que le ha tocado padecer”.

MADRID, 19/12/2022.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo junto a la directiva del partido que ha presidido la Junta Directiva Nacional del partido. EFE/ Zipi FOTO: ZIPI EFE

Defensa de la democracia

El líder del PP denunció la “coacción” a la que están siendo sometidos a la vez que han elevado el nivel de insultos contra él y su partido. “Lo tienen claro si creen que compararnos con Tejero nos va a amedrentar, se equivoca. Dirijo un partido que enfrentó el golpe en 1981″ y advirtió de que no aceptará lecciones de los que no han dejado de golpear la democracia antes, durante y actualmente. También mostró su compromiso con las normas y aseguró que “defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional. Volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa e iremos hasta donde haga falta para cumplir y hacer cumplir la Constitución por respeto a los españoles y a la Constitución”.

Proyecto “sin etiquetas”

Núñez Feijóo recordó cómo, la escalada de ataques están dirigidos para enfrentar unos españoles a otros. “Somos muchos preocupados y abochornados por la situación que vive nuestro país”. Además, apuntó cómo, muchos socialistas “no comparten la deriva de este Gobierno”, ni tampoco de Podemos “que se han sentido traicionados”, o simpatizantes del nacionalismo moderado “observan con inquietud este camino”. Dijo que no es cuestión de siglas ni de frentes y convocó a su Junta Directiva a poner en marcha un proyecto “sin etiquetas”. Feijóo se mostró convencido de que ahora el dilema, “esta vez es o este Gobierno o España” y “nosotros sabemos que lo que importa es España”, apuntó.

Para ganarle a Sánchez no hay que rebajarse a su altura elevando más el tono, sino que hay que subir el nivel para estar a la altura de los españoles.



En modo ya de precampaña, Feijóo también ha convocado a todos los que están fuera del PP “y quieren volver”, a quienes apoyaron al Gobierno de Sánchez “de buena fe y ven que se hizo lo contrario a lo que se comprometió” y a todos los que creen que España merece algo mucho mejor. Feijóo ha pedido la confianza de los españoles garantizando que no les va a fallar. “No caeré en la trampa. Presentan a -Arnaldo- Otegi como hombre de Paz, a -Irene- Montero como gran jurista y a -Oriol-Junqueras pacificador”, todo ello porque “nos quieren provocar” recordando que siempre que no se les da la razón se llama “fachas” o “golpistas” a quienes cuestionan. “Por mucho que me provoquen no me moverán del marco de la moderación. Si alguien quiere un radical, ya lo tienen” -en referencia a Sánchez- y recordó que los españoles ni se tratan así, ni son así, ni merecen un Gobierno así.

Compromiso

Feijóo garantiza que no ofrecerá a España más división, ni más ruido ni más caos. “Ofrezco mi trayectoria, mi palabra y experiencia, gestión respeto y unión. Soy un político que cree en la política y en los intereses generales y en la gestión”, apuntó. Hay partidos que, dijo “anhelan rebajar nuestra expectativa de voto, mientras quieren nuestras expectativas. Somos el enemigo a batir para muchos partidos y dirigentes. Pero, avisó que él solo tiene “un adversario: Pedro Sánchez. Quiero ganarle y vamos a ganarle”, apuntó. Pero “no pretendo hacerlo ni lo haré siendo como él. Para ganar a Sánchez hay que subir el nivel para estar a la altura de los españoles”.

El líder del PP recordó que arrancarán las autonómicas en Zaragoza y las municipales en Madrid y se mostró convencido de que tiene los mejores presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Juan Jesús Vivas”. Y, recordó los 14 candidatos que tienen como objetivo “ganar a los representantes del Sanchismo periférico”.

“Sánchez ha pasado de gobernar a resistir, de resistir a mentir. Y el PP de ilusionar, pasará a gobernar”, sentenció.