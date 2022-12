Arrimadas confía a Adrían Vázquez Cs y hace un guiño al lema con el que se desnudó Rivera

En un día típico de Bruselas, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez desembarcaba en la Plaza de las Cortes para, junto a la coordinadora de Baleares, Patricia Guasp, presentar su candidatura al partido naranja. Es la lista “oficialista” en la que figura también la presidenta, Inés Arrimadas que lo hace en última posición.

Vázquez y Guasp se postulan para secretario general del partido y portavoz, respectivamente, ya que bajo el nuevo modelo de dirección bicefálica -que tiene que ser refrendado en la Asamblea Extraordinaria de mediados de enero-, las partes orgánica y política quedarán separadas.

Acompañados del concejal del Ayuntamiento de Madrid Mariano Fuentes, encargado del Área de Desarrollo Urbano, y del actual secretario de Organización del partido y coordinador en Navarra, Carlos Pérez-Nievas son los cuatro primeros puestos con los que se presentan a “refundar” el proyecto de Ciudadanos. El primero opta a ser vicesecretario general, mientras que el segundo lo hace a coordinador nacional, según han informado en la presentación de la candidatura.

En la lista también figuran otros nombres como el del diputado Guillermo Díaz, que optará a una viceportavocía. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también está integrada, pero por el momento no se conoce su posición en la lista.

Guiño a Rivera

Adrían Vázquez destacó que presenta “un equipo para un proyecto y un proyecto para un país. Hoy renace tu partido”, lema de la candidatura que rememora al que empleó Albert Rivera cuando se desnudó en el cartel que presentó bajo el lema “Ha nacido tu partido”. Con él irán a la Asamblea convencidos de que pueden volver a ser “útiles”.

Insistió en que es una candidatura “nueva, de unidad y de todos”. El eurodiputado naranja tendió la mano a Edmundo Bal porque “nos falta” y aseguró que han dejado “huecos libres para integrar a Edmundo y otros miembros” y aseguró que le iba a llamar “hoy mismo” porque “no tenemos futuro sin unidad”.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez atiende a los medios junto a Patricia Guasp y Mariano Fuentes. FOTO: Gustavo Valiente Europa Press

Vázquez mantiene una buena relación con Edmundo Bal hasta el punto de que el portavoz naranja quería que éste se sumara a su candidatura para que fuera su secretario general. Sin embargo, el eurodiputado le trasladó que él solo iría en una candidatura que fuera de unidad. Bal no quería sumarse a ninguna lista “tutelada” por Arrimadas a lo que Vázquez ha destacado que a él no le tutela nadie y que “solo permito que me tutele mi madre”.

La lista de Arrimadas insiste en su apuesta de llegar “unida” a esa Asamblea de refundación donde buscan dar relevancia al municipalismo y llegar muy centrados en mayo. También han incluido caras desconocidas de veteranos y jóvenes. Desde el punto de vista estratégico y estructural buscan que pueda decidir gobiernos en mayo.

Guasp destacó que se trata de buscar un partido “sin personalismos” con el objetivo de salir reforzados de ese proceso de escucha mediante una “candidatura transversal” dando voz a “muchos territorios de España”.

Sin lista

La diputada de Cs, María Muñoz que fue la apuesta inicial de Bal para que fuera la portavoz del Grupo Parlamentario y que motivó, en palabras del portavoz naranja, una carcajada por parte de Arrimadas había preferido, inicialmente no integrarse aún en ninguna lista. Sin embargo, según fuentes de la candidatura “oficialista” pidió a los de Arrimadas uno de los cuatro puestos principales de la lista. Sobre todo, al saber que la portavocía y la secretaría general ya estaba determinada apostaba por ostentar la vicesecretaría o la coordinación general del partido, puestos que le negaron.

Carta a la militancia, a los compañeros y a los cargos de Ciudadanos sobre el proceso de primarias para la Asamblea General de Refundación. pic.twitter.com/qge63LMK2I — María Muñoz (@mariadelamiel) December 23, 2022

Esta candidatura se enfrentará a la del actual vicesecretario general, Edmundo Bal, en las primarias que tendrán lugar el 9 y el 10 de enero salvo que, finalmente decida integrarse en la de Arrimadas. Y es que los de la candidatura que lidera Vázquez y Guasp confían que, el portavoz naranja aún puede retirarla y “recapacitar”. No será hasta el 14 y 15 de enero cuando se celebrará la Asamblea Extraordinaria, en la que la militancia deberá aprobar los cambios propuestos y que significará la culminación del proceso de refundación puesto en marcha para reflotar el partido tras la sucesión de debacles electorales. En este punto, aún queda por ver, porque está enmendado, cómo queda el texto definitivo en el que hace referencia a la incompatibilidad de ejercer cargo público a quien ostente la secretaría general del partido o si solo se especifica a la incompatibilidad de presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno, un puesto que, apuntó Vázquez, no está entre sus pretensiones.