El PP considera que las medidas de Sánchez “se quedan cortas”

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez saliera en La Moncloa a hacer balance de gestión donde anunció la bajada del IVA de los productos básicos durante seis meses y anunciara la aprobación de un cheque para la compra de 200 euros la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra salió en rueda de prensa donde reprochó que no se haya planteado la bajada del IVA ni para la carne, pescado, las conservas o el agua y pidió al presidente del Gobierno que “escucha más al PP”. Sobre el Real Decreto, aseguró que “se queda corto” porque no se aplican a otros “productos de primera necesidad”, insistió. Sin embargo, sobre el sentido del voto del PP ante estas medidas, aún no se han pronunciado ya que desconocen el Decreto en su totalidad.

Gamarra se refirió a los “fondos europeos” de los que Sánchez sacó pecho y la tildó de gestión “nefasta” ya que no han llegado a la “economía real” por lo que “no se están convirtiendo en el instrumento de tracción y transferencia”. “No entendemos el triunfalismo de Sánchez cuando España junto con Chequia no ha recuperado el crecimiento prepandemia” y recordó que España no está “a la altura, ni se está llevando a cabo la restructuración económica” que necesita el país.

También se refirió al anuncio del president del Govern de Cataluña, Pere Aragonés donde aseguró que en 2023 habrá un nuevo referéndum. “Cumplir con los españoles no es derogar los delitos, ni abaratar la corrupción en nuestro país ni que hoy, sean más bajas las penas para los agresores sexuales”. Gamarra aseguró que Sánchez “no tiene ninguna credibilidad” cuando dice que no se producirá ese referéndum ya que también prometió que lucharía contra la corrupción, entre otras cosas. “El referéndum se hará cuando los independentistas decidan con la connivencia de Sánchez”, alertó.

La secretaria general del Partido Popular y portavoz del GPP, Cuca Gamarra durante la rueda de prensa en Génova. FOTO: SERGIO PEREZ EFE

La secretaria general de los populares destacó que, mientras Sánchez habla mucho de cumplir la Constitución, “no se está cumpliendo cuando el propio gobierno ha renunciado a defender los derechos lingüísticos” en Cataluña, en referencia a la vulneración de la sentencia del TS que garantiza la obligatoriedad del 25% de castellano a todo el sistema educativo.

Para Gamarra el resumen de este año se resumen en el “deterioro institucional” cuando se sigue gobernando a golpe de Decreto Ley y, destacó que hoy, todas las medidas que podrían haberse incorporado en los Presupuestos se harán por Decreto. Subrayó el deterioro que supone vulnerar los derechos de la oposición para que sea la única mayoría parlamentaria quien tenga esos derechos. Por tanto, destacó que las medidas presentada por Sánchez “no son las que necesitan los españoles” al haber eliminado los 20 céntimos de la gasolina porque, además, “no están pensando en los españoles que no podrán acceder a los 200 euros directos” y tampoco, dijo, se han tenido en cuenta algunas de las que el PP le ha presentado; como, por ejemplo, la ayuda a las hipotecas para que, a través del IRPF se puede recuperar esa desgravación fiscal.

Preguntada por qué no aprobaron esas bajadas de IVA cuando las presentó Sánchez en el Congreso, la portavoz de los populares destacó que todas esas medidas como la bajada del IVA de la luz y el gas fue el PP quien las planteó y Sánchez “lo que hizo fue copiarlas, pero tarde” convencida de que si se hubieran aplicado cuando Feijóo las planteó se habría aliviado mucho a los españoles. Además, apuntó que siempre las incorporan con otras normas que “nada tienen que ver”.

Gamarra se mostró convencida de que Sánchez no tiene ningún interés de llegar a acuerdos con el PP, ni tampoco para renovar el CGPJ o el TC al tiempo que incidió en su crítica por las palabras de Aragonés, quien se pronunció “exultante”, tras arrogarse el abaratamiento de la malversación y la modificación del delito de sedición. “Esto demuestra que Sánchez ha elegido el camino incorrecto y no nos vamos a mover en lo que es la defensa de la Constitución, la igualdad de todos ante la Ley” y recordó que “el futuro de España lo decidimos entre todos los españoles”.

La portavoz de los populares se mostró convencida de que Sánchez está contento “porque sigue siendo presidente del Gobierno, aunque para ello tenga que entregar el Código Penal, indultar o ver cómo los agresores sexuales salen a la calle”. Por ello, aseguró que, quien ha renunciado a proteger a los españoles, quien no exige el cumplimiento de las sentencias “no creo que esté para dar lecciones a este partido” apuntando que, además, el TC decreto “inconstitucionales” los dos decretos de alarma o tras haber frenado la reforma de Sánchez para la renovación exprés del tribunal.