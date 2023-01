Podemos usa su aniversario para presumir de su “carta de servicios” en medio de la pugna con Díaz

Podemos ha concebido su aniversario como uno de los grandes hitos a explotar en pleno año electoral y como una de las oportunidades para mostrar músculo militante en un momento clave, con las elecciones municipales y autonómicas dentro de cuatro meses y de fondo la carrera para las elecciones generales, donde todavía existe incertidumbre sobre cómo llegará la izquierda a este examen, si unidos o divididos.

El camino de Podemos empezó el 17 de enero de 2014 en el Teatro del Barrio de Madrid, donde un grupo de activistas liderados por Pablo Iglesias, junto a Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón o Carolina Bescansa lanzaron el manifiesto “Mover Ficha” y pidieron a la izquierda unirse bajo su marca apelando a la unidad, que hoy parece una quimera.

Ante el aniversario de Podemos, los morados han preparado un gran acto en Zaragoza -plaza importante que esperan revalidar en estas elecciones autonómicas-, pero también asambleas abiertas en todo el país. Actos en plena precampaña que marcan el arranque de 2023 donde los morados se tornan imprescindibles para revalidar o apoyar gobiernos autonómicos del PSOE, ante el crecimiento del bloque de la derecha.

El mitin en Zaragoza tenía el objetivo de movilizar a la militancia de cara al año electoral y presumir de las propuestas y logros de Podemos en el gobierno de coalición y también en Zaragoza. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha protagonizado el acto junto al portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, quienes han sacado pecho de su gestión en el Gobierno, como parte de la estrategia del partido de aquí a las próximas generales. Demostrar que solo con Podemos es posible cambiar las cosas. Así, en un repaso de méritos, el partido ha dibujado su fuerza como imprescindible de cara a las futuras elecciones generales. Un mensaje clave a Sumar y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a pesar de que han evitado nombrarla.

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha insuflado ánimos a la militancia morada en Zaragoza, animándolos para trabajar para revalidar la plaza autonómica. “Estoy seguro de que Zaragoza y Aragón van a poner toda su fuera podemita encima de la mesa”, ha asegurado para después hacer un repaso sobre los hitos más importantes del partido en estos nueve años y reivindicar su “aguante” para entrar en Moncloa. “Si Podemos no se hubiese mantenido firme ante los ataques de los medios de derechas y de la progresía mediática hoy no habría gobierno de coalición. No tendríamos el ministerio de Igualdad, el de Derechos Sociales, el de Trabajo, ni se habría aprobado la subida del SMI, ni tendríamos los ERTES, ni el impuesto a la banca ni la subida de las pensiones”, ha presumido.

La secretaria general de podemos ha resumido como “impresionante” todos los logros del partido en estos nueve años y ha destacado el hecho de que su partido “no deba ni un euro a los bancos” y “no tenga ningún amigo y sí algún enemigo en los medios de comunicación y entre el Ibex”. Belarra ha defendido el derecho de que “la gente que piensa como nosotras” pueda sentarse en el Consejo de Ministros y “ejercer el poder porque cuando gobernamos lo hacemos mejor”. También ha destacado la capacidad “de resistencia” de Podemos. “Hemos resistido, estamos resistiendo y vamos a seguir”. Al igual que Echenique, la líder de Podemos ha enumerado algunas de las medidas llevadas cabo por Podemos en el Gobierno de coalición y ha destacado entre ellas el SMI, “la medida más protectora para la gente” o el tope al gas. “Fue Podemos a quien llamaron demagogo”, ha recordado sobre el momento en el que su partido apostó por esta medida y que en un primer momento fue rechazada por el PSOE y que ahora está en marcha. “Podemos decir sin temor a equivocarnos que hoy España es el país con menos inflación en la zona euro gracias a las recetas de Podemos”, aseguró. “La carta de servicios es enorme”, ha destacado Belarra.

De cara al ciclo electoral, ha destacado la importancia de que la militancia de Podemos trabaje unida. “Todo lo que hemos conseguido en estos nueve años es porque lo hemos hecho juntas. “Podemos jamás es un yo, sino un nosotras”. “Con ellas de la mayo, vamos a seguir trabajando para el que es nuestro objetivo, gobernar con más fuerza para las autonómicas, municipales y generales. Ser la fuerza mayoritaria en todos los lugares porque algunos cambios no llegan porque no somos mayoría (en los gobiernos).