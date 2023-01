La Policía incautó al detenido por las cartas bomba un dron, un taladro y sobres con dinero en efectivo

La Policía Nacional terminó el registro de la casa del detenido por las cartas bomba a las 15:54 de la tarde del pasado miércoles con ocho folios escritos. De la vivienda de Pompeyo en Miranda de Ebro (Burgos) sacaron un dron, un taladro y hasta tres sobres con dinero en efectivo. En los documentos de la investigación a los que ha accedido LA RAZÓN los agentes comunican que han encontrado ADN del detenido en las cartas bombas que fueron enviadas a distintas embajadas como la de Ucrania y al presidente del Gobierno entre diciembre y noviembre.

Los agentes vigilaban a Pompeyo desde hacía tiempo. Un exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria ya jubilado de 74 años que ahora es el principal sospechoso del envío de seis sobres con material pirotécnico. El martes 24 de enero el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que lleva la denominada Operación Konvert (palabra rusa para designar un sobre) da permiso a los agendes para que accedan a la vivienda y trasladen a las dependencias de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional todo el material que sea necesario.

Tenían permiso para estar hasta las siete de la mañana del día siguiente pero no hizo falta tanto tiempo. Comenzaron por su coche. Acudieron también los Tedax por su pudieran quedar rastros en su piso. El técnico pasó al perro primero en la estancia donde no había “ningún objeto peligroso”, así que entran.

Del interior se llevaron tornillos, libretas, libros... incluso la Policía Científica se queda con el microondas. Pompeyo declara este viernes a las 11 frente al juez instructor José Luis Calama que decidirá si lo envía a prisión provisional.