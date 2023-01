La justicia europea se pronuncia en contra de Carles Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la UE allana el camino para la entrega de Carles Puigdemont a las autoridades españolas. El alto tribunal europeo ha sacado los colores a Bélgica al dictaminar que su negativa a proceder a la euroorden (ODE) dictada contra el ex conseller Lluis Puig va en contra de la legislación europea. Este fallo también tiene consecuencias para el resto de los políticos independentistas fugados en el país por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Tribunal Supremo decidió presentar esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que no se repitiera el mismo escenario que con el ex conseller Lluis Puig. En ese caso, la justicia belga aseguró que el Tribunal Supremo no era competente para emitir una euroorden, ya que los sucesos habían tenido lugar en Cataluña, y también puso en tela de juicio la capacidad de la corte española para garantizar la presunción de inocencia y los derechos fundamentales del acusado.

Estos argumentos han sido este martes desmontados. La corte europea avala el proceder del Tribunal Supremo al, por una parte, dejar claro que “la autoridad judicial de ejecución no puede comprobar si una ODE ha sido emitida por una autoridad judicial que era competente a tal efecto en virtud del Derecho nacional del Estado miembro emisor y negarse a ejecutarla cuando considere que no es así”.

Según aclara la corte europea, “esta negativa tan sólo está justificada si existe un riesgo real de vulneración de ese derecho fundamental debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor o a deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado”. Aunque se cumpliera este último requisito en caso de los políticos independentistas, “en virtud de la obligación de cooperación leal”, la denegación de la ejecución “debe ir precedida de una solicitud previa de información complementaria a la autoridad judicial emisora”. Una condición que la justicia belga no cumplió

A pesar de este fallo unívoco, Carles Puigdemont debe esperar también una sentencia del Tribunal General de la UE sobre su inmunidad ligada a su condición de eurodiputado antes de que el Tribunal Supremo pueda emitir una nueva euroorden. Un fallo que se espera dentro de unos meses y ante el que cabe recurso.

En cuanto a la posibilidad de emitir nuevas órdenes de entrega una vez se haya aclarado este último punto, la justicia europea aclara que “pueden emitirse varias ODE sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que dicho Estado se haya negado a ejecutar una primera ODE dirigida contra esa persona. No obstante, la ejecución de la nueva ODE no debe dar lugar a una vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona y su emisión debe tener carácter proporcionado”.