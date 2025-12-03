Ábalos habla desde la cárcel y reflexiona sobre el trato recibido por Armengol: "No quisiera ser malpensado"

El exministro de Transportes, y actual diputado por Valencia, José Luis Ábalos, ha vuelto a hablar desde la cárcel de Soto del Real -donde ingresó el pasado jueves junto a Koldo García-. De nuevo, ha utilizado la red social X (antes conocida como Twitter) para hacerlo, aunque siempre a través de una tercera persona, pues desde prisión el valenciano no tiene acceso a su cuenta.

En este sentido, Ábalos ha explicado que ha presentado un nuevo escrito en el Congreso de los Diputados en el que ha arremetido contra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a la que acusa de mantener una actitud de "inacción" y de retrasar deliberadamente la respuesta a una queja formal que él había planteado sobre la actuación del Tribunal Supremo, que lo investiga por el presunto cobro de comisiones en contratos de material sanitario.

En su mensaje de X el exdirigente socialista recuerda que el 20 de noviembre dirigió un escrito tanto a Armengol como a la Mesa del Congreso en el que denunciaba que el Supremo no estaba cumpliendo el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso, que obliga a las autoridades judiciales a comunicar a la Cámara todos los autos y sentencias que afecten a sus diputados.

Ábalos solicitaba además que la presidenta y la Mesa aclararan si compartían los "criterios restrictivos" que, según afirma, está aplicando el juez instructor, Leopoldo Puente, respecto a las comunicaciones relacionadas con su caso. Además, el diputado reclamaba también que se instara al letrado mayor a informar sobre el alcance del artículo reglamentario y que se exigiera al Supremo remitir todas las resoluciones pertinentes.

Acusa a Armengol de conocer previamente su entrada en prisión

Según relata el exministro, hasta ahora solo ha recibido respuesta de la Mesa, pero no de Armengol. Una contestación que considera "del todo incongruente", pues afirma que el órgano sostiene que no tiene obligación de responder a sus planteamientos y lo remite al artículo 12 del Reglamento -el cual establece que la Presidencia deberá adoptar medidas inmediatas para salvaguardar los derechos y prerrogativas de los diputados cuando una actuación judicial pueda obstaculizar su mandato-.

Así, Ábalos ha cuestionado el sentido de esa referencia y ha sugerido que la Mesa pudo anticipar su detención: "¿Acaso la Mesa del Congreso ya sabía el día 25 que el 27 de noviembre iba a ser detenido y enviado a prisión?", escribe en su mensaje en X, mientras que califica la respuesta del órgano de "preventiva" y sin "base legal alguna", al entender que adelanta un escenario que aún no se había producido.

De esta manera, el exministro ha afirmado que sigue esperando una "respuesta explícita" de Armengol a su escrito del 20 de noviembre y ha advertido de que no quisiera pensar que el silencio de la presidenta responde a una estrategia "dilatoria" para evitar "confrontar con el Tribunal Supremo".