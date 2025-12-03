Pedro Sánchez pone en la diana a trabajadores de Hazte Oír por la lona que le llama "corrupto"

El presidente del Gobierno no cede en su guerra en los tribunales contra la lona de Hazte Oír que le tacha de "corrupto".

El pasado 22 de octubre, la jueza que investiga el cartel ordenó a la Policía Nacional comprobar si la campaña seguía activa, antes de resolver la petición de la formación socialista de prohibir que se continuase compartiendo en redes sociales y con la circulación de vehículos.

Ahora, Pedro Sánchez se adelanta a la respuesta de los agentes y asegura al juzgado que la asociación "ha venido desarrollando a través de diversos medios y escenarios idéntica campaña de difamación y desprestigio denunciada en su día".

La abogada del líder socialista traslada a la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid que "en los últimos meses", y con posterioridad a que, en mayo, se retirase cautelarmente lona de una fachada frente al Congreso de los Diputados, Hazte Oír ha colocado "a través de otros medios publicitarios idénticas imágenes y contenidos, con los que da mayor visibilidad a la campaña investigada".

Sánchez, que está personado en el caso como perjudicado, reclama investigar (al igual que antes lo hizo Ferraz) si ello puede "dar lugar a la adopción de las nuevas medidas cautelares que impidan" que se siga dando difusión a la lona investigada por un delito de injurias con publicidad contra la segunda mayor autoridad del Estado.

Solicita así a la magistrada, en un nuevo escrito conocido por LA RAZÓN, la práctica de varias diligencias. La principal, que la Policía proceda a averiguar la identidad de varios trabajadores que aparecen repartiendo elementos con los carteles que él considera "difamatorios".

Trabajadores de Hazte Oír Cedida

Específicamente, pone en la diana a tres empleados de la asociación que el pasado 13 de septiembre desplegaron el cartel en las inmediaciones del Estadio Coliseum durante la celebración del partido Getafe-Oviedo.

El escrito refleja que durante el citado partido de fútbol fue compartida por la asociación a través de su cuenta de TikTok, y, por ello, pretende que la Policía realice las gestiones oportunas para saber el nombre y apellidos de la persona que se puede ver conduciendo el vehículo fletado por Hazte Oír.

No olvida tampoco la aparición, que recogió este diario, de un camión circulando por Nueva York (EE UU) con la cartelería que implica a Sánchez en las principales causas que afectan a su formación (como el "caso Koldo") o a su entorno familiar ("caso Begoña Gómez" y el "caso David Sánchez").

También insta a que la Brigada Provincial de Información proceda a la averiguación de la identidad "del responsable o responsables de la web y redes sociales empleadas (página oficial y perfiles en plataformas de HO)", tales como "X, TikTok, Facebook e Instagram".

Además, el jefe del Ejecutivo reclama a la instructora que oficie al Ayuntamiento de Castellón para que determine la identidad "de la persona, personas, organismo o empresa titular" de los carteles que le llaman "corrupto" y aparecieron colocados en paneles municipales propiedad del consistorio.

El secretario general del Partido Socialista insiste en que "todas estas conductas están inmersas en la misma campaña que la que dio origen a las presentes actuaciones, con absoluto desprecio a la resolución judicial (que retiró la lona de la fachada frente a la Cámara baja), mediante una conducta similar".

Como ejemplo señala que la entidad que preside Ignacio Arsuaga ha estado utilizando "toda clase de medios publicitarios a su alcance" para difundir el mensaje de la lona. "Globos, motos acuáticas, entrega personalizada en distintos de balconeras con los carteles difamatorios....". En ello, su letrada ve "una reiteración delictiva y/o un posible delito continuado"