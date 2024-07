Ábalos presenta una denuncia a la Fiscalía por revelación de secretos

El exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos va a presentar una denuncia ante la Fiscalía por una supuesta revelación de secretos y de comunicaciones con la petición de que se investigue a los responsables, según él mismo ha confirmado en una comparecencia pública esta mañana desde el Congreso de los Diputados. En concreto, la filtración de estos datos se produce en relación al llamado "caso Koldo", en el que recordó sigue sin tener la condición de investigado. Por ello, denunciará la "publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial" que afecta a un "no investigado" como es su caso y el de "otros ciudadanos corrientes".

El que fuera ministro de Transportes reprocha además que estas revelaciones no hayan sido objeto de reproche penal ni de investigación "por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal" y por tanto pedirá a la Fiscalía que investigue el "origen y el cauce de estas filtraciones". Considera que con estas revelaciones se ha establecido un "estado de excepción de derechos y ya no existe derecho a la intimidad" no de personas que tienen relevancia pública como él si no de otras que "no tienen nada que ver" y que, según recrimina "ya han sido privados de sus derechos a la intimidad y el honor".

El movimiento se produce horas después de que la Mesa del Congreso le solicitara reformular las preguntas que dirigió al Gobierno para su respuesta por escrito con el fin de averiguar si él y personas de su entorno fueron objeto de espionaje irregular por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Mesa tomó esta decisión tras un escrito de los letrados del Congreso que aconsejan precisamente la reformulación de las preguntas de Ábalos por ser una consulta de "exclusivo interés de una persona singularizada".

El ahora diputado adscrito al grupo Mixto recordaba en su escrito el espionaje que supuestamente sufrieron diputados de Podemos a cargo de una "unidad secreta" de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Y explicó que desde 2020 hasta hoy, tanto cuando fue ministro de Transportes como secretario de Organización del PSOE y ahora como diputado, está "sufriendo" la publicación por parte de algunos medios de "datos y detalles" de su ámbito personal, como "domicilios, desplazamientos, alojamientos y celebraciones familiares".

Por ello formuló cinco preguntas al Gobierno, al que emplazó a responderle por escrito si está siendo investigado y si sabe algo de la realización de "consultas" en las bases de datos de las Fuerzas e Seguridad del Estado de información personal suya y de sus familiares. Además, respecto a la instrucción del llamado caso Koldo, que provocó su salida del grupo socialista, requería aclaración sobre la remisión por parte de la Guardia Civil de documentos incautados al que fue su asesor sobre su actividad política y vida privada sin ninguna relación con el caso y que denunció que se usan en una "campaña de acoso mediático" contra él.

Marlaska defiende a las fuerzas de seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos que las fuerzas de seguridad cumplen "estrictamente" el orden jurisdiccional. Grande-Marlaska ha hecho estas afirmaciones en rueda de prensa tras presidir a Junta de Seguridad del País Vasco al ser preguntado por la denuncia que va a presentar Ábalos ante la Fiscalía. El titular de Interior, que aún no conoce los extremos de esa denuncia, ha recalcado que Ábalos tiene "derecho a ejercitar su derechos en la forma que quiera". Y ha querido dejar claro y confirmar que las fuerzas de seguridad, "en el ejercicio de sus funciones y como Policía Judicial, cumplen estrictamente el orden jurisdiccional".