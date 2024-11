Abascal acusa a Sánchez de "abandonar" a las víctimas de la DANA y dirigir una "macrored" de corrupción política, económica y moral

Aún en Valencia sigue habiendo desaparecidos por la catástrofe de la DANA, miles de familias que lo han perdido todo, destrozadas. Ante la catástrofe el líder de Vox, Santiago Abascal ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a quien ha acusado de haber abandonado "un estado fallido, presidido por Pedro Sánchez".

Abascal acusó al jefe del Ejecutivo de "cálculo político" y "maldad" por "abandonar durante días y días" a las víctimas de la DANA que asoló varios municipios de la Comunidad Valenciana y de usar la tragedia para tapar y distraer la atención de la "corrupción de su familia y su Gobierno".

El líder de Vox en el Congreso en el marco de la comparecencia de Sánchez para abordar la DANA, ha centrado su intervención en denunciar el "abandono" del Ejecutivo las víctimas de la tragedia, a su juicio para "tratar de dañar" al PP valenciano y para tapar "el pozo de corrupción". Afirmó que el jefe del Ejecutivo ha tratado de "eludir sus responsabilidades" gracias a un "caos burocrático y de reparto de competencias" amparado en las autonomías.

Sobre la corrupción, Abascal ha afirmado que Sánchez "no dirige un Gobierno, sino una macrored de corrupción política, económica y moral".

Para Vox, Sánchez ha hecho una comparecencia que "no tienen nada que ver con la tragedia" y recordó que los valencianos "se quedaron solos, anegados, sin luz, sin agua. Llegó la noche, no pudieron dormir, amanecieron con el miedo y pensaron que alguien iba a llegar y allí no había nadie". Se quedaron solos a mercé de los saqueos y "allí no había nadie". Fueron días que se hicieron "eternos" y, mientras ha afeado, casi llevando al ridículo el hecho de que Sánchez se atreva "a decir que los españoles deberían salir a los balcones a apoyarle a él. Si necesita aplausos, que los pida" y que los pida, dijo, en los pueblos afectados, mencionando uno a uno cada uno de ellos: Alfafar, Paiporta, Massanassa... "Que pida aplausos para su crimen, o que se vaya a la India, que allí le aplauden porque no le conocen".

Abascal aseguró que Sánchez está "profundamente enmarado de sí mismo, hasta el punto de exigir aplausos a sus víctimas pero, ese amor solo conduce al ridículo".

Garantizó que, si él lidera un Gobierno, "todas las víctimas de Sánchez resarcidas y perseguidas serán indultadas". Porque, más allá de todo eso, están los españoles que más sufren, en Valencia. "Todos los que le arrojaron barro le estaban arrojando el lodo Pedro Sánchez, el lodo asesino de Valencia, su propio lodo" porque, "corrompió este propio Parlamento y lo dejó a merced de sus enemigos, lo dejó en manos de fanáticos extremistas de todo tipo, los fanáticos de la inmigración masiva que han destruido nuestra seguridad, los de los impuestos abusivos y confiscatorios..."