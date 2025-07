Podemos, la más peligrosa oposición contra Sánchez: denuncia sus nueve "mentiras"

Las organizan por bloques, es un trabajo de fiscalización bien elaborado, y preparado con tiempo para golpear a Pedro Sánchez donde más le duele y en el mismo día en el que el presidente del Gobierno quiere presumir de trabajo bien hecho y de cumplimiento de su programa electoral. Los morados son una oposición más corrosiva para el PSOE que el PP porque la críticas les vienen de dentro, incomodan a Sumar por su sumisión y generan tensiones en el bloque de la izquierda.

Las mentiras están en enumeradas y suman hasta nueve. Una de ellas es una puñalada directa contra la vicepresidenta, Yolanda Díaz, porque es la que se refiere a la reducción de la jornada laboral. Esta es la gran bandera electoral de Díaz y que tuvo que retirar del orden del día del último Pleno porque no tenía apoyos para sacarla adelante. Ni ahora ni tampoco es previsible que los tenga en septiembre. Ella quería mantenerla para que los demás partidos se retrataran, pero el PSOE impuso su retirada para evitar una derrota de tal alcance.

En el diario adscrito al canal de Pablo Iglesias se acusa, asimismo, al Ejecutivo de coalición de mentir por el decreto que también llevó Yolanda Díaz al Congreso para el subsidio a los parados mayores de 52 años: Podemos denunció que escondía unos recortes, lo que justificó en su día que no apoyaran el decreto. Esto obligó a Díaz a dar marcha atrás.

Otra de las mentiras, según Podemos, son los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno cuando se abrió el proceso judicial contra su esposa Begoña Gómez. Sánchez justificó que, finalmente, seguía en La Moncloa en la decisión de implementar un ambicioso plan contra la "máquina del fango", y los de Podemos dicen que más de un año y medio después, no han tomado ni una sola medida relevante respecto a ese supuesto plan. De lo que deducen que fue una excusa para justificar que el presidente se mantuviera en La Moncloa después de número de teatro que montó en aquellos días.

El fuego de Podemos coloca en el centro de la agenda el pacto del Gobierno sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque, a su juicio, supone haber entregado a "la mayoría a los jueces de derechas y de extrema derecha". Siguen sumando mentiras, y citan el fracaso de la política de vivienda: "No has aprobado ninguna de las reformas prometidas, con la excusa de no tener una mayoría parlamentaria, cosa que ya sabías cuando hiciste los anuncios, además de no haber construido tampoco prácticamente ninguna de las casas prometidas".

En el catálogo de mentiras de Sánchez, Podemos también incluye el gasto militar y la corrupción. Por de pronto, si hubiera nuevos Presupuestos, estos tendrían que recoger el incremento de la inversión en defensa, y esto es ya razón suficiente para que los morados no les den su apoyo. En cuanto a la corrupción, reprochan al líder socialista que gestione los escándalos que afectan a su partido con la política del "Y tú mas" y que haya anunciado un paquete de medidas sin poder explicar por qué no las has aplicado antes y sabiendo además que nunca las vas a aplicar.