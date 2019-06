Abascal alerta: "Cuando no se dialoga, siempre hay riesgos"

El líder de Vox, Santiago Abascal ha indicado, en declaraciones a la Sexta, que "cuando no se dialoga siempre hay riesgos", en relación a la posibilidad de que se no se llegue a buen puerto en la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, indicó que cuando hay injerencias extranjeras y los partidos se dejan influir por ellas "siempre hay riesgos" de que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

Para Vox, el principal escollo en la política española es una injerencia francesa. "Es una injerencia descarada, efectuada a la luz pública ante la medios de comunicación y ante la que sorprendentemente no hay ninguna protesta por parte del Gobierno de España ni del resto de partidos afectados, salvo Vox". Abascal entiende que Ciudadanos está obedeciendo "clarisímamente" a Francia.

Sobre si en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad siguen exigiendo alcanzar puestos en el gobierno dijo que eso lo valorará el comité negociador así como el incumplimiento que denunció Vox sobre las concejalías que, según indican, vienen dentro del acuerdo de gobierno con el PP. Si finalmente no obtienen los puestos proporcionales, el líder de Vox indicó que "valorarán" qué es lo que puede ocurrir.