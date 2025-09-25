Abascal carga contra los disidentes de Vox que le acusaron de desviar fondos públicos a su Fundación: "Hay mucho resentido"

El cruce de acusaciones entre los actuales dirigentes de Vox y los que en su día formaron parte de la formación en puestos de relevancia no cesa. El que hace un tiempo podría entenderse como "fuego amigo" ya no es tal, y la escalada en las acusaciones y calificativos entre unos y otros es tal que hasta el propio líder de la fomación, Santiago Abascal, ha entrado al trapo al calificar a estos de "resentidos".

Así se ha referido el presidente de la Fundación Disenso [Santiago Abascal] durante una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', de Telecinco, donde ha asegurado que todas las acusaciones de Ribas "son falsas", al tiempo que ha argumentado que esta notica "es vieja", y ya "lo ha dicho alguna otra persona antes".

El presidente de Vox ha realizado estas declaraciones después de que la ex portavox de Vox en el Parlament de Baleares, Idoia Ribas, confirmase hace una semana que la dirección nacional obliga a las direcciones autonómicas a desviar "ingentes cantidades de fondos públicos" asignadas a los Grupos Parlamentarios a las cuentas de Vox nacional, y de ahí a la Fundación Disenso, de la que Abascal es presidente vitalicio.

"Hay mucho resentido que cuando sale de Vox dice este tipo de cosas", ha aseverado Santiago Abascal, refiriéndose así a todos aquellos que han denunciado algo similar, como la exdiputada Macarena Olona, quien denunció "irregularidades" en los traspasos de esta formación a la Fundación.

Asimismo, ha matizado que este tema "no está en ningún tribunal, no hay ninguna denuncia en los tribunales, no hay absolutamente nada, es una falsedad". "Sobre financiación ilegal de Vox no hay ni denuncias ni ningún tipo de investigación", ha aseverado contundente.

No obstante, Abascal ha confirmado que Vox no tiene por el momento intención de denunciar a Ribas por estas acusaciones, escudándose en que "bastante" tiene con "representar a los españoles que no llegan a final de mes" como para preocuparse "de estas cosas" que dice saber "por qué salen de vez en cuando".

Vox Baleares: obligado a transferir casi 100.000 euros para la causa en 2024

La exdiputada de Vox en Baleares, Idoia Ribas, denunció públicamente hace una semana que la dirección nacional del partido utiliza recursos públicos para financiar la Fundación Disenso, presidida de manera vitalicia por Santiago Abascal.

"Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al Grupo Parlamentario [...] y ese dinero, en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del Grupo, es transferido al partido y este lo transfiere a la Fundación Disenso", aseveró en su momento.

Transferencias de Vox Baleares a las cuentas de Vox nacional en 2024. La Razón

Y es que en esta línea apunta la Memoria Anual del Grupo Parlamentario Vox en el Parlament de Balearescorrespondiente al ejercicio de 2024, donde se detalla que oficialmente el Grupo transfirió un total de 89.667,50 euros a la cuenta de Vox nacional -según Ribas para después transferirse a la Fundación Disenso y así "forrarse" su presidente-.

En la Memoria Anual constan un total de tres ingresos a cuenta durante todo el ejercicio de 2024. El primero de ellos, con fecha de transferencia del 30 de abril de 2024, por un importe total de 3.667,50 euros. Un mes después, el 30 de mayo, la cantidad transferida a la cuenta de la dirección nacional asciende significativamente, siendo esta de 44.000 euros, y finalmente el 3 de diciembre el último ingreso: por un importe total de 42.000 euros.