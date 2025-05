Albares convierte la entrega de despachos en un alegato por las lenguas cooficiales

El Rey ha entregado esta tarde en la sede de la Escuela Diplomática los despachos a la 76 promoción de nuevos funcionarios, 28 jóvenes que están a punto de salir al exterior a representar los intereses de España. Es la segunda vez que hay mayor número de mujeres que de hombres; 17 féminas y 11 varones.

El revés en Europa esta mañana del Gobierno a su batalla en favor del uso de las lenguas cooficiales ha estado presente toda la ceremonia, también en el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, que ha intervenido antes de Felipe VI. José Manuel Albares ha tardado menos de 30 segundos en sacar a colación la defensa del uso del catalán, parte del acuerdo de Legislatura con Junts y ERC que aún no han logrado sacar adelante.

Así se ha expresado Albares frente a los nuevos diplomáticos: "Esta democracia, esta España democrática, que os ha abierto las puertas a su servicio exterior, es un referente de igualdad, de progreso social, de diversidad, también de diversidad lingüística, y una de sus funciones será trabajar por conseguir la oficialidad de nuestras lenguas oficiales también en Europa".

El jefe de la Diplomacia ha puesto en los últimos meses toda la artillería del Ministerio al servicio de la hipoteca política del Gobierno con Puigdemont y no ha logrado saldar la deuda de momento. Hoy, igual que a principios de año en la conferencia de embajadores celebrada en Madrid, ha vuelto a insistir en que la "prioridad" de las legaciones españolas en el exterior es la batalla por las lenguas cooficiales.

En su discurso en el cierre de la ceremonia, Felipe VI ha asegurado a la nueva hornada de diplomáticos: "Somos, como país y nación, mucho más que la suma de todos nosotros; y lo somos precisamente porque entendemos el valor que reside en cada territorio, en cada ciudadano: en su dignidad, en la importancia de su presente y en el enorme potencial de su futuro; sin olvidar nunca la Historia que nos une".

"Habéis elegido trabajar en un ámbito como la política exterior y en un tiempo en que todo, hasta el propio orden mundial basado en normas, parece estar en tránsito hacia nuevas realidades geopolíticas. En esta “mar confusa” las balizas y los faros son más necesarios que nunca. Las hallaréis en nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, en las instituciones en que se funda nuestra convivencia democrática", continuó el Monarca.

Al final del acto, Albares ha contestado a preguntas de los periodistas y volvió a lanzar un mensaje a los independentistas catalanes: "España no va a cejar en el empeño. Estamos dispuestos a trabajar todo lo que haga falta para lograr esa unanimidad en Europa lo antes posible. Hace 40 años que hemos entrado en Europa y ya va siendo hora de que se reconozca la identidad plurilingüe de nuestro país". "Las lenguas las hablan 20 millones de españoles, no dividen ni separan. No es una causa partidista, es de todos". No ha querido, sin embargo, especificar qué siete países han estado en contra en Bruselas hoy. Eso sí, ha afirmado que "Francia no es uno de ellos".