Albares, sobre el decreto del embargo de armas a Israel que no llega: "Es complejo, pero es cuestión de días"

El ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel Albares, ha insistido desde El Cairo, donde acompaña a los Reyes en su visita de Estado, que el decreto de embargo de armas a Israel "está en elaboración". "Es complejo, pero responde al mandato político expresado por el presidente del Gobierno. Ya hemos aplicado medidas desde el 7 de octubre: no se conceden nuevas licencias de exportación de armas a Israel ni se autorizan escalas de buques con destino final a ese país".

Los socios más a la izquierda del Gobierno han puesto en duda la intención real de prohibir la compra de material bélico al Estado de Israel, que ya se retrasa dos semanas tras el anuncio de Pedro Sánchez el uno de septiembre.

Albares ha defendido que "estamos analizando todo para estar seguros de que no hay ningún aspecto que se nos quede fuera. Yo creo que es cuestión de días el terminarlo. Mire, yo creo que puede haber gente que piense que se podía ir más rápido o que se podía hacer alguna cosa más. Lo que sí está claro, no lo digo yo, lo dicen todos los países del mundo, es que España es, de muy lejos, el país del mundo que más está haciendo por Palestina, por el pueblo palestino, por terminar la masacre en Gaza y por la paz en Oriente Medio.".

Preguntado por si nuestro país también ha venido a hablar de derechos humanos a Egipto, donde se violan a diario, el jefe de la Diplomacia ha dicho, de forma sucinta, que "España los defiendeen todos los países del mundo".

De las declaraciones de Albares se desprende cierta rebaja del tono bélico contra Israel que ha ido escalando en las últimas dos semanas. En este sentido, el ministro ha incidido en que Hamas es un grupo terrorista que "no puede tener ningún papel" en la solución de los dos Estados, una salida a la sempiterna crisis de Oriente Medio que se antoja ya más bien una utopía.