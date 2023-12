Albares defiende sus cambios en la cúpula de Exteriores: "En todos los gobiernos ha habido Secretarios de Estado que no pertenecían a la carrera"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido los nombramientos en su gabinete tras el ruido por incluir en tres de las cuatro secret . "Nadie me ha expresado en absoluto su malestar. En toda nueva etapa de un Gobierno hay cambios en las direcciones de los ministerios, nada más", ha dicho el ministro en declaraciones a la prensa tras hacer balance de la presidencia española de la UE en la Fundación Alternativas.

El nuevo secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, es un político socialista que ha formado parte del equipo de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen y es secretario de Asuntos Europeos y Acción Electoral de la federación europea socialista. También es dirigente del PSOE la nueva secretaria de Estado para Iberoamérica, la diputada Susana Sumelzo, una licenciada en Derecho que ha sido presidenta de la comisión mixta Congreso-Senado para la UE. El nuevo equipo de Exteriores se completa con la secretaria de Estado de Cooperación nombrada el pasado 5 de diciembre, Eva Granados, portavoz del Grupo Socialista en el Senado de 2021 a 2023, y anteriormente diputada en el Parlament de Cataluña y miembro del Secretariado Nacional de la UGT.

El jefe de la diplomacia española ha justificado los cambios asegurando que "en todos los Gobierno, de cualquier signo, ha habido Secretarios de Estado que no pertenecían a la carrera". A renglón seguido se ha referido al Partido Popular y sus nombramientos en la embajadas de Washington (por Pedro Morenés), Londres (Trillo) o en la OCDE (por José Ignacio Wert). En este sentido, el ministro ha dicho que para "no pregunta sus ideas políticas" sino que tiene en cuenta la competencias de los mismos. "No hay sectarismo", ha zanjado.

Acuerdo Gibraltar

El jefe de la diplomacia española también se ha referido al encaje de Gibraltar en la UE tras el 'brexit'. En este sentido, ha asegurado que las negociaciones siguen “a muy buen ritmo”, por lo que ha expresado su confianza en que haya un acuerdo con el Reino Unido.

Albares ha restado importancia al hecho de que el principal interlocutor en el diálogo con el Gobierno británico y el de Gibraltar, Pascual Navarro, haya cesado esta semana como secretario de Estado para la UE tras la remodelación acometida en la cúpula de Asuntos Exteriores. Navarro se va a la Embajada en Berlín. En este sentido, el jefe de la diplomacia española ha dicho que su deseo como “ministro de Exteriores y como español” es llegar a un acuerdo, sin embargo, no ha querido poner fecha al mismo. “Evidentemente para bailar un tango se necesitan dos, y para eso se necesita también al Reino Unido, pero espero que lleguemos a un acuerdo”, ha concluido.