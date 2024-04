El Gobierno quita hierro a las maniobras de Marruecos a 125 km de Fuerteventura: “Se desarrollan en áreas bien circunscritas"

Arrancaron el viernes pasado y se prolongarán durante tres meses. Son las maniobras militares que se han desplegado en las costas del Sahara Occidental a 125 kilómetros de las costas de Canarias y que desataron las quejas del gobierno autonómico canario. Su presidente, Fernando Clavijo, remitió una carta manifestando su “preocupación” por los ejercicios “unilaterales” de la Armada marroquí y pidiendo información al ministro de Exteriores José Manuel Albares.

Esta mañana, por fin, el titular de la diplomacia española y el presidente autonómico han mantenido una conversación telefónica, informan fuentes diplomáticas, que aseguran que la agenda del presidente canario imposibilita un encuentro presencial esta semana.

Durante esa conversación, se han centrado en la relación España-Marruecos y uno de los asuntos ha sido, precisamente, estas maniobras. Albares ha trasladado a Clavijo que “las maniobras marroquíes se desarrollan en áreas bien circunscritas y muy alejadas de aguas españolas”. De este modo, ha dado por zanjado la preocupación expresada por el presidente autonómico, pese a que el sur de la isla de Fuerteventura es la zona más cercana a los ejercicios navales (a unos 125 kilómetros del sector de maniobras de El Aaiún). No obstante, lo que todavía no ha trascendido es si el Ejecutivo alauita informó al gobierno español de estos ejercicios. De hecho, esta misma mañana el presidente canario aseguró que es una "incógnita" de si Marruecos informó o no al Gobierno de España.

Tanto Albares como Clavijo han coincidido en la importancia para España y Canarias de mantener la etapa actual de buenas relaciones con Marruecos. No en vano, de ella dependen asuntos tan relevantes como la inmigración irregular, disparada desde el arranque de este año.

Estas mismas fuentes aseguran que el Presidente Clavijo también ha solicitado información sobre la nueva etapa de Gobierno en Senegal y la situación en el Sahel. "El Ministro le ha trasladado la información oportuna que ha sido agradecida por el Presidente Clavijo", señalan. No en vano, el Ejecutivo es muy consciente del riesgo para el país que supone la inestabilidad en el Sahel y, por primera vez, en el Informe Anual de Seguridad Nacional se advirtió de que "la situación en el Sahel constituye una amenaza para España". Una de sus consecuencias es, sin duda, la inmigración irregular, que llega principalmente a las Islas Canarias.