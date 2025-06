Alvise dice al juez que no difundió por "mala fe" la falsa prueba de Covid de Illa

El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Luis "Alvise" Pérez, ha asegurado al juez del Tribunal Supremo (TS) que le investiga por delitos de falsedad e injurias por la difusión en 2021 de una prueba falsa de Covid del exministro de Sanidad, y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no actuó "de mala fe" y ha destacado que era un documento "que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales".

Así lo ha manifestado el propio Alvise a las puertas del alto tribunal tras prestar declaración de forma voluntaria ante el magistrado Javier Hernández, que instruye una de las tres causa que tiene abiertas en el Supremo el eurodiputado. Las otras dos se refieren a los mensajes que difundió en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, y a la presunta financiación ilegal de su formación por la entrega de 100.000 euros de un empresario para las pasadas elecciones europeas.

Respecto a este último procedimiento, ha dicho estar "tranquilo" y ha pedido que "cuando se archive y se demuestre que son todo injurias y calumnias" haya "la misma cobertura mediática que cuando hay denuncias" contra él.

Denuncia "acoso" de "los entornos" del PSOE

"Es curioso porque esta denuncia viene de Fiscalía y se presenta también como acusación el Partido Socialista", ha afirmado sobre la difusión de la PCR falsa de Illa, resaltando que el PSOE -contra el que se ha jactado de haber iniciado "las mayores causas de corrupción"- "se está presentando como acusación en todas las causas referidas a mí, en algunos casos pagando hasta 15.000 euros" de fianza.

"Lo que le he dicho al juez es que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales -ha afirmado tras su comparecencia-. Le he dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injurias hacia el señor Illa". Y tras poner de manifiesto que tenía "muchísimas ganas de comperacer ante la Justicia" (se trata de su primera visita a los juzgados como investigado) ha hecho hincapié en que se trata de un procedimiento por unos hechos "de hace casi media década".

Alvise se ha mostrado convencido de que la causa terminará archivándose y ha denunciado el "acoso mediático y judicial por parte de los entornos del PSOE", que ha definido como "una mafia" y "crimen organizado". "El número 1 es Pedro Sánchez y toda la cúpula de poder que le rodea debería estar en prisión", ha asegurado. "Esto no es un Estado de Derecho -se ha quejado a los medios de comunicación-, es una partitocracia absolutamente criminal liderada por criminales y por parásitos".

"El Gobierno debería estar en prisión"

"Un Gobierno que intenta "matar" a las Fuezas de Seguridad del Estado, en palabras de una militante socialista, a los gloriosos agentes de la UCO y de la Guardia Civil, es un Gobierno que debería estar en prisión y si la oposición no lo dice tendremos que venir la sociedad civil a las instituciones a decirlo", ha reiterado el eurodiputado, que preguntado por su sueldo de eurodiputado (que se comprometió a sortear) ha dicho que "evidentemente se está sorteando como prometimos en campaña".

Alvise ha presumido de haber ganado "cinco querellas en firme" al ministro de Transportes, Óscar Puente, y otras tantas a su antecesor José Luis Ábalos, imputado en el "caso Koldo", así como a "políticos de toda índole y condición".

La Sala vio "múltiples" indicios contra el eurodiputado

En la resolución en la que la Sala Penal del Supremo acordó abrir una causa penal contra Alvise por estos hechos, los magistrados señalaban la existencia de "múltiples" indicios para investigar los hechos, después de que el Hospital Quirón Salud de Barcelona certificase la falsedad del informe médico sobre Salvador Illa publicado en la cuenta de Twitter (ahora X) del eurodiputado.

Aunque se tratara de un retuit "sin relación con el autor del original", argumentó la Sala, "seguiría siendo subsumible, cuando menos en el delito de utilización de un documento falso e injurias" en la medida en que "se otorga veracidad" al documento "sin apariencia de comprobación alguna".

Para la Fiscalía, se trata de un documento falso que habría confeccionado Alvise para perjudicar a Illa y al PSC en las elecciones catalanas. Por contra, la defensa del eurodiputado niega que elaborase ese certificado y que pidiera a alguien que lo hiciera, y asegura que la obtuvo de WhatsApp y de Twitter, limitándose a reproducirla para dar una opinión política.