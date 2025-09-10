Alvise esquiva una investigación por delito de odio por difundir fotografías de bases policiales de la Ertzaintza

El Tribunal Supremo (TS) no investigará al eurodiputado Luis Pérez Fernández, "Alvise", por un delito de discurso de odio por la difusión a través de una red social de un documento policial donde se mostraban 79 reseñas policiales de detenidos durante las fiestas de Bilbao en 2023.

La Sala rechaza así, de acuerdo con la Fiscalía, la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, que remitió al alto tribunal los indicios contra Alvise Pérez dada su condición de aforado.

El Supremo -que sí investiga la supuesta financiación irregular de la campaña europea de su formación, Se Acabó la Fiesta, considera en este caso que no procede incoar diligencias de investigación por no revestir caracteres de delito los hechos recogidos en esa exposición razonada.

El eurodiputado, según recogía la exposición razonada, difundió el 31 de agosto de 2023 a través de su canal de Telegram "alviseperez" el contenido de un documento confidencial de difusión interna elaborado por la Ertzaintza donde se mostraban 79 fotografías de varones y mujeres, con su nombre y apellidos, que correspondían con reseñas policiales del documento "Batería fotográfica de individuos más activos en la comisión de robos con violencia o intimidación".

Ese documento, apunta la Sala, "venía circulando al parecer desde el día 22 del mismo mes de manera pública e indiscriminada por diferentes redes sociales". En este caso, el mensaje de Alvise "habría provocado comentarios xenófobos o racistas".

Identificados por robos con violencia

El documento se titulaba “Batería fotográfica de individuos más activos en la comisión de robos con violencia e intimidación” y al parecer llevaba circulando por las redes sociales desde el día 22 del mismo mes y habría provocado comentarios xenófobos o racistas.

El eurodiputado escribió al adjuntar esas instantáneas: "«Aquí tenéis el documento policial con la ficha de todos los detenidos durante las Fiestas de Bilbao finalizadas este pasado domingo. Mis abogados y yo hemos considerado ese documento confidencial policial de interés público nacional. Adivinen qué tienen TODOS en común y por qué a ninguno de ellos se les hace un Rubiales. NOTA. Esto son solo los robos con violencia o intimidación. Las agresiones sexuales y violaciones son otra lista parecida pero más larga".

Pero para el Supremo -en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Ferrer- "el tenor del mensaje difundido por el aforado en el que da publicidad a informes policiales elaborados por la Ertzaintza se aleja notoriamente del espacio de tipicidad que diseña el artículo 510 CP en cualquiera de sus modalidades".

La resolución hacer referencia a la jurisprudencia del TS que señala que para que la conducta sea delictiva es necesario identificar "su potencial capacidad de generar consecuencias perturbadoras sobre el proyecto de vida en libertad y seguridad del grupo al que se dirigen las expresiones o los contenidos que se reputan odiosos".

En este caso, sin embargo -destaca-, Alvise "en esencia transmite datos estadísticos con bases sustentadas en informes policiales sobre indicios delincuenciales en Bilbao".

No ve riesgo para la seguridad

Y aunque su mensaje "sugiere un relevante número de personas extranjeras entre los identificados en el informe que adjunta", precisa, "no incorpora elementos que permitan detectar el riesgo, aun abstracto, de compromiso a la libertad y seguridad de las personas extranjeras que el delito requiere".

La Sala señala que la investigación policial puso de relieve que el mensaje del eurodiputado tuvo 243.000 visualizaciones y 10.500 interacciones de emojis.

No obstante, señala que "no fue posible localizar ninguno de los comentarios vertidos por otros usuarios respecto del mensaje inicial de manera que, no es posible analizar el contexto de dichos comentarios". "

"Se localizan mensajes a un canal secundario donde se encuentran de manera exclusiva los comentarios de los participantes -añade-, no habiéndose encontrado interacción de Alvise Pérez en dicho chat, que cuenta con un total de 100.397 miembros". De esta forma, concluye, "la relevancia penal de los hechos se diluye".

"El odio no basta para colmar la tipicidad, sino que debe ir acompañado de ese peligro abstracto de aliento o incitación a la violencia, que en este caso no apreciamos", matiza.

Y recuerda finalmente que "los riesgos de colisión con los espacios garantizados de ejercicio de algunos derechos fundamentales reclaman una interpretación restrictiva" de posibles conductas delictivas por delitos de odio.